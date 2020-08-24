10 имен идеальных мужей

Эзотерики уверены, на судьбу человека влияет его имя.
Уже с рождения проявляется то, будет человек лидером или же ведомым. Также благодаря имени можно определить, каким мужчина будет в браке.
Эзотерики составили список из десяти мужских имен, представители которых, по их мнению, являются идеальными супругами.
Первую позицию занял Илья. Он проявляет верность в браке и здраво оценивает женский труд.
Хорошим другом и мужем является Богдан.
Благородным и спокойным мужчиной считается Евгений. Он с радостью возложит на себя часть домашних обязанностей.
Обрести счастье можно рядом с Василием. Такой мужчина трудолюбив и всегда добивается успеха.
Самым верным мужем является Вадим.
Никогда не будет скучно в браке с Артемом, ведь он душа компании.
Относится с теплом к своей супруге будет Иван.
Также хорошими мужьями становятся Владимир, Борис и Михаил.