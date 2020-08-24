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Экстрасенc назвал 9 правил успешной жизни

Вечерняя Москва1 час назад
Фото: Вечерняя Москва

Победитель телешоу «Битва экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа рассказал, каких правил придерживается в жизни.

Первыми тремя пунктами стали вера в себя, в Бога и в чудеса. Также Вафа призвал человека любить все, что его окружает.

Очередной позицией в списке оказалось умение не бояться сложностей. Еще экстрасенс полагает, что каждому человеку необходимо жить только своей жизнью, уважать прошлое, но при этом быть внимательным к знакам, которые посылает судьба.

Не менее важным эксперт считает не предавать свои убеждения, быть справедливым, жертвовать малым ради большего и радовать себя, например, тратить то, что заработано.

Кроме того, провидец подчеркнул, что «профилактика лучше лечения», и призвал людей ценить то, что у них есть в настоящем.

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