Отстаивайте свои права — финансовый гороскоп на 23 августа

Сегодня стоит задуматься о своих личных границах.

Овен ‌‌

Этот день благоприятствует тем Овнам, кто намерен сделать перестановки в своем бизнесе и в особенности поменять что-то в недвижимости. В частности это хорошее время для переезда из одного офиса в другой офис. Это ответственное мероприятие пройдет гладко, и вы ничего не потеряете из документов и вещей. Успешно проходят сделки с недвижимостью.

Телец

У Тельцов сегодня ускоряется товарно-денежный оборот в посреднической и торгово-закупочной деятельности. Успешно проходят деловые встречи, поездки и консультации. Возрастает уровень доходов у частных предпринимателей. Полезная информация поступит вам своевременно, и вы сможете использовать её с выгодой для себя.

Близнецы

У Близнецов этот день складывается благоприятно для личных инициатив. Старайтесь действовать смело, с размахом, делая ставку на максимально возможный доход. Возможно, вы не установите личного рекорда по доходам сегодня, однако вам, вероятно, удастся увеличить доходы. Вы сможете правильно предвидеть материальные последствия от своих инициатив.

Рак ‌‌

Несмотря на возросшую личную инициативу и творческие способности, Ракам не приходится сегодня рассчитывать на получение больших финансовых поступлений. Вместе с тем, у вас будет неплохой шанс в первой половине дня получить льготу при покупке путевки в санаторий (часть расходов может оплатить работодатель).

Лев ‌‌

Сегодня у Львов может быть много интересных идей. Однако понять, насколько та или иная идея перспективна, самостоятельно вы не сможете. Обратитесь за советом к друзьям и единомышленникам – они вам прояснят эти вопросы. Часть доходов вы сможете получить за счет неофициальной подработки и выполнения заказов на фрилансе.

Дева ‌‌

Сегодня у Дев в некотором роде знаменательный день. Вы можете, наконец, рассчитывать на исполнение заветного желания. Если сегодня будут меняться внешние обстоятельства, то не стоит этого опасаться. Помните, что все перемены сегодня – к лучшему. Начальство будет относиться к вам с доверием. Возможно получение внеплановой денежной премии.

Весы ‌‌

Возможно, сегодня Весам придется заниматься совсем не теми делами, которые планировались изначально. Вместе с тем, вы от этого только выиграете. Индивидуальные предприниматели получат выгодные заказы. Также это хорошее время для тех, кто находится в командировке. Также вам удастся существенно повысить свою профессиональную квалификацию.

Скорпион

Сегодня Скорпионам лучше не попадаться на глаза вышестоящему начальству. Попав в его поле зрения, вы можете подвергнуться критическим замечаниям. Вместе с тем, это хороший день для тех, кто совмещает работу с профессиональным обучением. Также вам удастся в полной мере использовать свои знания в конкретной работе. Не бойтесь идти на риск при проведении финансовых операций.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов исключительно удачный день для развития делового партнерства. Причем важно понимать термин «партнерство» в более широком смысле. Ведь, когда вы предоставляете услуги клиентам, вы тоже вступаете в партнерские отношения, где клиент является заказчиком, а вы – исполнителем услуги. Поэтому работа в сфере услуг будет продуктивной.

Козерог

Если Козероги давно собирались поменять работу и искали подходящие варианты, то сегодня можете найти то, что хотели. Можно проходить собеседование с потенциальным работодателем, подавать резюме, подписывать трудовой договор. Однако это не лучшее время для открытия банковского счета и оформления покупок в кредит.

Водолей

Сегодня благоприятный день для тех Водолеев, кто работает по свободному графику, и волен сам решать, когда и какую работу выполнять. Также это прекрасное время для представителей творческих профессий. Вы сможете добиться реализации творческих замыслов, поскольку в этот день теория хорошо дополняет практику.

Рыбы ‌‌

Сегодня у Рыб благоприятный день для спекулятивной деятельности. Вы сможете преуспеть при заключении сделок на куплю-продажу акций компаний на фондовой бирже. Также вы сможете многое усовершенствовать в своей работе. Сделки, которые вы будете заключать с недвижимостью, принесут вам хороший доход. А вот с коллегами могут быть трения.