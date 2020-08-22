Луна заведет нас в тупик — гороскоп на 23 августа

4-5 лунные сутки. Первая половина дня способна завести в тупик, навеять пессимизм и усилить чувство одиночества.

В делах назреет тайм-аут. Необходимы чувство меры, законопослушность и выдержка. Во второй половине дня Луна в Скорпионе начнет формировать более конструктивный настрой. Ее секстиль к Меркурию даст полезные подсказки, поможет договориться, помириться, обсудить новинки, связаться с друзьями, создаст условия для совещаний, исследований, работы с научными, медицинскими и биометрическими данными. Напомнят о себе чувства, инстинкты и привязанности. Приятные находки поправят материальное положение.

Овен ‌‌

Овнам не стоит начинать утро с попытки помириться или победить. Будет важнее понять чужую позицию и поставить барьер ссоре, если таковая имела место. Вторая половина дня даст полезные подсказки и сформирует условия для неожиданного мирного выхода из кризиса. Погасить ссору в близком кругу поможет чувственная или семейная привязанность. В случае материальных проблем, выручит друг или родственник.

Телец

Для Тельцов день начнется с острой неудовлетворенности ситуацией. В общую картину добавит «красок» недомогание, тупик в делах или хаос в быту. Звезды советуют переждать первую половину дня, поберечь здоровье и нервы. Ближе к вечеру кто-то выступит с предложением мирной беседы. Появится возможность поговорить по-дружески или по-семейному с близким окружением, вернуть гармонию в любовный диалог.

Близнецы

Начало дня обернется для Близнецов тупиком или потерей энтузиазма. Не все надежды оправдаются. Победа будет трудной и неполной. Может разочаровать подарок или покупка. Во второй половине дня вам не придется изобретать план действий с нуля, новизна ждет лишь в нюансах. Чтобы получить компенсацию, поправить здоровье, купить необходимое или навести порядок, достаточно действовать по знакомой схеме.

Рак ‌‌

В первой половине дня Раки в слабой позиции. Возможно одиночество, препятствие, уныние, отчаяние. Лучше спрятать эмоции. Вторая половина суток обещает вам более подходящие условия. В самой сложной обстановке удастся найти конструктивный выход путем расчетов, анализа или интуиции. Придет нужная мысль или известие. Это лучший момент для разговора, консультации, нового согласования деталей плана.

Лев ‌‌

В первой половине дня Львам не стоит развивать активность: барьер, воздвигнутый обстоятельствами, взять не удастся. Вторую половину дня лучше посвятить бытовым мелочам (лечебным процедурам, несложной уборке, уходу за питомцами), а также спокойному анализу обстановки, уточнению планов или списка покупок. Это подходящее время для семейного разговора, записи к врачу, созвона с коллегами по работе.

Дева ‌‌

Девам стоит отложить все мероприятия на вторую половину дня. Это лучшее время для общения, покупок, прогулок и поездок на близкое расстояние, работы с текстами и документами, личной переписки, тесного контакта с друзьями, соседями, родственниками. Придут полезные новости, напишут нужные люди. Не стоит упускать удачный момент, если вы хотите высказать свое мнение или получить личную консультацию.

Весы ‌‌

Утром Весы натолкнутся на объективные границы, выйти за которые им сейчас не по силам. Возможно ощущение пессимизма, одиночества, профессионального тупика, охлаждения к близким, «бездомности». Стоит признать объективное положение дел на данный момент и взять перерыв. Во второй половине дня отвлечься от стратегических проблем поможет рутина. Хорошо покупать мелочи по списку, например, лекарства.

Скорпион

Скорпионам звезды советуют отложить все дела и контакты в первой половине дня. В это время активность не только ведет вас в никуда, но и создает предпосылки для неприятностей, которые вам придется расхлебывать неделями и месяцами. Вторая половина суток благоприятна для мирного конструктивного общения и обмена полезными сведениями. Возможны приятные вести из-за рубежа или от симпатичных вам людей.

Стрелец

Сегодня Стрельцам не стоит заглядывать в будущее. Если вас постигло разочарование или вы понесли убытки, приступать к нелицеприятному разбору полетов и нормализации дел следует во второй половине суток. Это подходящее время для уединения, глубокого придирчивого анализа ситуации, поиска закрытых сведений. Можно провести тайное совещание с нужным человеком или договориться о личной встрече с ним.

Козерог

Утром Козероги могут пережить приступ негативных эмоций. Возможен упадок сил, недомогание, глубокая меланхолия, одиночество, отчаяние. Это время минимизации потребностей. Любую активность лучше свернуть, во избежание травм и неудач. Во второй половине суток вы снова «на коне», по крайней мере, интеллектуально. Это время оживления личных связей, благоприятно общение со старым партнером или другом.

Водолей

Утром многие пути для Водолеев закрыты, возможно разочарование. Причиной могут быть роковые обстоятельства или собственные проблемы: ограничения по здоровью, неприятные обязанности, отсутствие прав. Во второй половине дня звезды советуют вам сосредоточиться на том, что мешает и гложет, и действовать осторожно. Начать лучше с изучения деталей, совещания, консультации, уточнения плана или диагноза.

Рыбы ‌‌

Начало дня для Рыб нейтрально, но возможны проблемы, если вы сами напросились на приключение. В любом случае, стоит сделать паузу и дождаться второй половины дня: если вы попали в переплет, она подскажет удачный выход. Это время полезных новостей и продуктивных переговоров, удачный момент для звонка или письма, связи с далеким корреспондентом, отправки в путь, возврата к учебе или исследованию.