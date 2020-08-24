6 оберегов, приносящих удачу женщинам

Известно не мало амулетов. Одни используют для здоровья, другие — для благосостояния и защиты.

Существуют даже такие, которые предназначены для людей определенного пола. Это связано с тем, что аура и энергополя мужчин и женщин сбалансированы по-разному. Мужские обереги обычно помогают обрести силу и сохранить сексуальную энергию. А женские — дают плодородие. Они помогают людям со слабым здоровьем. Одинокие женщины, благодаря оберегам, привлекают в свою жизнь любовь.

«Четырехлистный клевер» символизирует удачу. Считается, что 4 листа, представляют собой — веру, надежду, любовь и удачу. Согласно поверью, такой клевер приносит известность, богатство, жизненную силу и помогает обрести любовь. Найти четырехлистный клевер очень сложно, он встречается у 1 из 10 000 растений. Чтобы обрести такой амулет, придется потратить немало усилий. Однако можно купить уже готовый оберег.

Наиболее сильным амулетом, с которым связаны различные поверья считается «счастливая подкова». Подкову нужно разместить в своем доме, чтобы привлечь удачу и успех. Этот оберег можно повесить над дверью.

Когда в вашем доме появляются «Ловцы снов», они ловят плохие сны. Оберег помогает избегать неудач. Достаточно приобрести сережки и ожерелье «ловца снов», чтобы вас не покидала удача.

На протяжении веков люди использовали талисманы сглаза или назур. Благодаря им они избегали неудач, вызванных разными проклятиями. Сглаз имеет несколько форм. В некоторых культурах — это руки с глазом для защиты, а в других — синие или зеленые бусы.

Наиболее популярными являются турецкие амулеты — стеклянные бусы с синими и белыми бусинками. Они приносят удачу.

«Смеющегося Будду» можно встретить в различных культурах. Он является символом счастья и достатка, так как «Смеющийся Будда» никогда не бывает несчастным.