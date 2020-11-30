Почему женщинам запрещено посещать священную гору Афон

Как бы ни боролись женщины за то, чтобы быть во всем равными с мужчинами, есть на свете места, куда им вход категорически запрещён.

Одним из таких мест является святая гора Афон, где нет не только ни одной представительницы прекрасной половины человечества, но и животных женского пола, за исключением разве что кошек, которые ловят мышей.

Дело вовсе не в гендерном неравенстве. Афон — это государство в государстве, куда просто так не может попасть обычный человек, даже если он мужчина (для посещения святой горы нужно заказывать специальный документ — дипмонитирион). Это место особого молитвенного подвига монахов, которое, по преданию, находится под особым покровительством Богородицы (один из четырех ее земных уделов). Церковная история гласит, что Божья Матерь во время своей земной жизни была на Афоне лично и с тех пор постоянно незримо присутствует там, и ни одна женщина, кроме нее, не может посещать этого священного места.

То, что никакой дискриминации нет и в помине, доказывают исторические прецеденты, когда двери афонских монастырей в качестве исключения были открыты для женщин: к примеру, тут укрывались беженцы обоих полов во время неудачных восстаний греков против турков, во время итало-греческой войны, гражданской войны в Греции и т. д.

Однако женщины в силу своего природного любопытства не раз предпринимали самостоятельные попытки оказаться там, где им быть не следует. И многие из них искренне раскаялись в этом. Один из самых известных случаев произошел в XX веке с «Мисс Европа-1930» Алики Диплараку.

18-летняя эмансипированная гречанка приплыла на Афон на яхте, переодевшись мужчиной. Девушка не скрывала этого и даже хвалилась своим поступком, о чем, конечно же, писали в газетах. Вскоре Алики тяжело заболела и долго лечилась, что помогло ей, по ее словам, переосмыслить всю свою жизнь и раскаяться. Она публично попросила прощения у братии за свой дерзкий поступок, пожертвовала монастырю крупную сумму и получила исцеление. Алики умерла в глубокой старости в 2002 году.

Современным «искательницам приключений» за посещение горы Афон грозит в том числе и земной суд — попытки удовлетворить любопытство могут караться тюремным заключением. Европарламент не раз призывал греческое правительство отменить аватон, который существует тысячу лет, однако пока они так и не увенчались успехом.