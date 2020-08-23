Доверяй, но проверяй — гороскоп на 24 августа

5-6 лунные сутки. Луна в Скорпионе создает ореол чувственности и мистики, а также обещает страховку и безопасность, дает надежду на незримую защиту и покровительство, на подарок или компенсацию.

Это день пассивной гармонии, эмоциональности, музыкальности, эротических или романтических грез. Уход в иные миры поможет расслабиться, отвлечься от проблем или смириться с ними. В разумных рамках, не возбраняются прихоти и фантазии. Возможна тяга к комфорту, к вину, сладкому, морепродуктам. В делах уместен скепсис: «доверяй, но проверяй». Сеансы романтики и откровенности будут продуманными, пойдут по тайному сценарию.

Овен ‌‌

Сегодня многое мешает Овнам проявить инициативу и гасит их импульсивность. Это день эмоциональности, чувственности, мечтательности, лени. Подходящее время для интимного свидания, спокойного отдыха и расслабления, погружения в мир музыки и кино, в духовную жизнь. В деловой ситуации пригодится проницательность, терпение, готовность хранить секрет, умение настроиться на одну волну с нужными людьми.

Телец

Сегодня Тельцам всюду выпадет относительно удачная карта. Для полной идиллии, стоит отдать предпочтение отдыху, личной жизни или мирному хобби: в этих сферах вы почувствуете себя наиболее комфортно, быстрее восстановите душевную гармонию и отвлечетесь от повседневной суеты. В эти сутки можно не бояться подвоха в отношениях, наслаждаться музыкой, природой, взаимопониманием в любви и супружестве.

Близнецы

Сегодня Близнецам лучше не бунтовать против неизбежного, а спокойно погрузиться в неизбежные текущие дела. Поможет подходящая атмосфера: экзотический аромат, фоновая музыка для медитаций. При лечении и профилактике недомоганий пригодятся мягкие успокаивающие средства на жидкой основе, например, настои целебных трав. При этом лучше не злоупотреблять релаксом, помнить о рецептуре, безопасной норме.

Рак ‌‌

Сегодня Раки могут дать волю эмоциональной или творческой грани своей натуры. День усилит душевный комфорт и защищенность, частично примирит с неизбежным. Исцелить ваши раны поможет красивый сон, любовь, надежда, музыка, уединенное творчество, приятное воспоминание, бокал вина, отдых у воды, духовный инсайт, доверительная связь с детьми. Можно отдаться романтическим мечтам, эротическим фантазиям.

Лев ‌‌

Сегодня Львам нужен дом - или убежище, где есть все необходимое. Это может быть изолированное рабочее место, клиника или кабинет врача. Многим Львам потребуется не физическое укрытие, а душевное пристанище: место, где их интуитивно поймут. Не помешает перерыв в хлопотах или привал в пути, так как день удачен для уединения и расслабления. Хорошо помедитировать на природе, устроить тайное свидание.

Дева ‌‌

Сегодня рационализм не мешает Девам быть восприимчивыми и все пропускать через призму своих эмоциональных настроек. День повышает проницательность, помогает расшифровать подтекст или разгадать знак, усиливает интерес к психологии, магии, эротике. Сентиментальные впечатления оставит прогулка, поездка. Симпатию вызовет (усилит) факт родства, доверия, сходства музыкальных или духовных предпочтений.

Весы ‌‌

Сегодня Весы делают выбор интуитивно. Рациональные соображения будут играть вспомогательную роль, например, страховать от заведомых неудач. Приобретения этого дня вызовут у вас эмоциональный отклик. Не исключена тяга к алкоголю и сладкому. Хорошо покупать красивое белье, интимные принадлежности, музыкальные и видеозаписи, товары для сна. Возможен доход благодаря симпатии или тайной привязанности.

Скорпион

Гармоничный чувственный настрой дня многим Скорпионам по душе. Можно потакать своим привычкам, следовать личным вкусам в любви, сексе, гастрономии, музыке, искусстве, а также прихотям любимых людей: детей, пассии. Это прекрасный день для интимного свидания, творческого уединения, мистического ритуала, медитации, отдыха (особенно, у водоема), для посещения концерта, священного или памятного места.

Стрелец

Стрельцов день может склонить к уединению. На поведение начнут активнее влиять сентиментальные воспоминания, родственные привязанности и неявные зависимости, например, лекарственные, пищевые или эротические. К счастью, сегодня несложно контролировать любую тайную тягу. Возрастет проницательность и умение видеть скрытую сторону вещей. Хорошо наводить порядок в финансовых делах, различных запасах.

Козерог

Сегодня скепсис уживается в Козерогах с верой и надеждой. Удержаться на плаву и не сорваться в депрессию многим Козерогам поможет эмоциональная или моральная поддержка со стороны: от любимого человека, верного партнера, близкого старого друга. В ее отсутствие, вам придется искать опору в собственном опыте и принципах, в профессионализме и духовной стойкости. Звезды утверждают, что вы ее найдете.

Водолей

Сегодня Водолеям полезны такие качества, как профессионализм, проницательность, дальновидность, скрытность и осмотрительность. В зависимости от ситуации, вам также пригодится толика терпения, мудрости или скромности. Желательно отказаться от импульсивности, доверчивости и внешних дешевых эффектов. В любом деле лучше держаться официального регламента: это будет надежной гарантией или страховкой.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбы на счастливой волне веры, надежды, любви, творческого вдохновения. Не страшна примесь печали и ностальгии: негатив легко трансформируется в позитив. Многих Рыб вдохновит музыка, мистика, далекий прекрасный мир мечты. Могут быть переплетены романтические, эротические и духовные ноты. День хорош для свиданий (в том числе, для видео-встреч на расстоянии, сохраняющих приятные иллюзии).