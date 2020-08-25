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Астролог: «Ретроградный Меркурий перевернет все чувства»

Слово и Дело4 часа назад
Фото: depositphotos

Люди в период ретроградного Меркурия переживают чувства с большей интенсивностью.

Их сложно правильно показать, вследствие чего возникают конфликты, а также появляются подозрения и сомнения. Об этом сообщила астролог Марина Скади.

Специалист предупредила об опасностях, которые ждут людей осенью в период ретроградного Меркурия. Астролог сообщила, что любая ретроградная планета движется из внешнего пространства к центру. Это означает, что она ориентирована на внутренний мир.

«Главное в связи с такой планетой происходит внутри, скрыто, непонятно для внешнего мира», — отметила Скади.

Она добавила, что открытая для всех сторона реализации планеты в положении ретроградности не будет выражена. Из-за этого очень часто происходит возврат к прошлым событиям, а порою не особо приятным.

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