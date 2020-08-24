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Астрологи: «Этим знакам зодиака нужно развивать сверхспособности»

Слово и Дело1 час назад
Фото: depositphotos

Представители некоторых знаков зодиака обладают сверхъестественными способностями.

Внутренняя сила есть у Дев, Близнецов, Скорпионов, Раков и Рыб.

Дев очень сложно запутать. Люди, рожденные под этим знаком зодиака, могут докопаться до истины. Они могут предсказывать чем завершится какое-либо событие. Близнецы способны видеть будущее. Для этого им даже не нужно проводить специальные обряды, так как они могут узнать судьбу из вещего сна.

Раки отлично гадают на картах, что может помочь им при решении важных вопросов. Скорпионы неосознанно влияют на происходящие события, также они очень ловко могут манипулировать людьми. Рыбы предчувствуют опасность. Они не ввязываются в авантюрные сделки, так как чувствуют риск.

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