Цифровая психология сюцай: путь к успеху или шарлатанство

Как найти свое призвание? Какое занятие принесет и пользу, и радость? Что нужно делать, чтобы стать счастливым?

Ответы на эти вопросы вы найдете в сюцай — новом учении, которое по дате рождения предсказывает судьбу.

Давайте узнаем, стоит ли выбирать свой жизненный путь, основываясь на цифрах, и возможно ли с помощью новейшей типологии добиться внутренней гармонии.

Новая нумерология?

Сюцай — очень молодое направление, по крайней мере, для постсоветского пространства. На данный момент в России им занимаются лишь два человека — Александр Ройтблат и Сергей Теплых. Информация о сюцае в сети датируется преимущественно 2020 годом.

Официальный сайт учения гласит, что сюцай — это наука о дисциплине ума и реализации души. Ее называют цифровой психологией или попросту цифрологией. Основные позиции она взяла из раджа-йоги — одной из школ индуизма, которая обучает контролировать ум с помощью медитации.

Авторы подчеркивают, что сюцай — не нумерология и не ее ответвление, а принципиально новый способ познания. Однако методы подозрительно похожи. В частности, одна из самых распространенных практик нумерологии — складывание ряда чисел до тех пор, пока не выйдет цифра от 1 до 9. Тем же занимаются и в сюцае: сумируют дату рождения, а потом, на основе получившегося элементарного числа, делают выводы.

Деньги и успех

Результаты сюцая выглядят заманчиво. Создатель, коим, к слову, является профессор Оксфорда Жанат Кожамжаров, обещает, что после курса цифрологии вы приведете в порядок мысли, наладите отношения со всеми окружающими, вплоть до неприятного соседа и агрессивного начальника, а также станете на рельсы самореализации и бодро поедете к своей мечте. Здорово, не правда ли?

Сознание меняется не только с помощью медитаций и очищения кармы. Сюцай включает и элементы психоанализа. Он оперирует понятиями «страдающее эго» и «счастливое эго» — терминологией, очевидно взятой из работ Фрейда. Кроме того, цифрология подразумевает веру в Бога или в высший разум. Существует некий Творец, заложивший в каждом человеке определенные склонности. А, чтобы их реализовать, достаточно вычислить свои судьбоносные цифры и в будущем действовать по их указке.

Сознание, матрица и миссия

В сюцае есть три аспекта — число сознания, матрица и число миссии. Разберемся, что это такое.

Число сознания или число реализации души — это дата рождения. Если она состоит из двух цифр, их нужно прибавить. К примеру, число сознания человека, родившегося, скажем, 25 августа, будет равняться семи. Полученное значение расскажет о ваших талантах и отрицательных качествах.

Матрица — это все числа, под которыми вы родились. Дата 07.01.2000 указывает на то, что у ее обладателя хорошие менеджерские способности, сильные лидерские качества и высокий уровень ответственности. Однако ему не свойственны мудрость и спокойствие, обозначенные цифрой 6 — их нужно развивать.

Под числом миссии скрывается сумма всех цифр из даты рождения. Чем раньше вы поймете свое жизненное призвание, тем лучше. Создатели сюцая утверждают, что, как правило, осознание миссии у среднего человека наступает в 33 года. Число, к слову, выбрано с явной отсылкой к христианским традициям. Именно в 33 года распяли Иисуса Христа и именно этот возраст считается моментом, с которого начинается зрелость и осознанность.

Вам может показаться, что вышеперечисленная типология описывает людей в общих чертах и что каждый из показателей можно в той или иной мере применить к любому человеку. На это авторы методики говорят, что сюцай — редкое знание, передающееся из уст в уста, и что по одной таблице нельзя ничего сказать. Хотите узнать о себе и о своем будущем подробнее — приходите на тренинги.

Ложка дегтя

И вот мы постепенно подошли к той самой ложке дегтя, которая, согласно оригинальному смыслу поговорки, портит всю бочку с медом целиком. А именно — личности создателей и спорность самого учения.

Простой поиск в Google показывает, что казах Жанат Кожамжаров не имеет никакого отношения ни к академической психологии, ни, тем более, к Оксфорду. Вся его компетенция лежит в области альтернативной медицины, а по профессии Жанат — биоэнергетик, бизнес-тренер и создатель околонаучных методик.

Александр Ройтблат — не менее темная лошадка. Ранее он содержал стоматологическую клинику «Добродел». Одна из бывших сотрудниц рассказала, что менеджеры клиники постоянно обзванивали пенсионеров, заманивали на сеанс, затем находили у них страшные патологии, которые предлагали вылечить волшебными пассами рук за кругленькую сумму. Разумеется, никто из людей в белых халатах не был настоящим медиком.

Что касается самого сюцая, то он абсолютно ничем не отличается от астрологии, арифмомантии, соционики или любого другого учения, которое обещает ответы на все вопросы, но по факту запутывает еще больше. Непонятно, как проходят индивидуальные занятия по цифрологии, но не исключено, что используемые техники приносят больше вреда, чем пользы.

Верить в сюцай или нет — дело ваше. Однако стоит сто раз подумать, прежде чем нести деньги гуру, продающему таблетку успеха. Как бы банально это ни звучало, но у каждого своя жизнь, и ни одна типология не научит, как ее прожить. Загоняя себя в рамки очередной спорной концепции, вы, скорее, отсрочите свое счастье, нежели приблизитесь к нему.