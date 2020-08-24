Психолог: «Семейное счастье сугубо индивидуально»

Семейный и личностный эксперт, психолог международного уровня Дмитрий Соболев раскрыл главные принципы гармоничных отношений в семье.
Прежде всего, специалист подчеркивает: «семейное счастье сугубо индивидуально».
– Не стоит равняться на других людей – только вы и ваш любимый человек знаете, какими должны быть ваши отношения, чтобы каждый чувствовал себя комфортно, спокойно и был счастлив, – говорит психолог.
Тем не менее, Дмитрий Соболев назвал основные признаки счастливых семей.
Счастливая семья – это когда:
– всем комфортно;
– все проблемы – общие, супруги решают их вместе;
– вы не обвиняете друг друга, а поддерживаете;
– каждый слушает и слышит другого, может идти на уступки;
– супруги откровенно, спокойно и без оскорблений говорят о своих чувствах;
– есть общие цели и ценности;
– никто никому не подчиняется, каждый имеет возможность себя реализовать;
– в семье царит взаимоуважение;
– у каждого есть право на личное пространство;
– все проблемы решаются внутри семьи – вы не разрешаете родственникам и другим людям влазить в ваши отношения, приносить в них негатив.
В случае если отношения в вашей семье не соответствуют тому, что указано в этом списке, скорее всего, ситуацию можно исправить. Но оба супруга должны захотеть позитивных перемен и действовать.