Психолог: «Семейное счастье сугубо индивидуально»

Семейный и личностный эксперт, психолог международного уровня Дмитрий Соболев раскрыл главные принципы гармоничных отношений в семье.

Прежде всего, специалист подчеркивает: «семейное счастье сугубо индивидуально».

– Не стоит равняться на других людей – только вы и ваш любимый человек знаете, какими должны быть ваши отношения, чтобы каждый чувствовал себя комфортно, спокойно и был счастлив, – говорит психолог.

Тем не менее, Дмитрий Соболев назвал основные признаки счастливых семей.

Счастливая семья – это когда:

– всем комфортно;

– все проблемы – общие, супруги решают их вместе;

– вы не обвиняете друг друга, а поддерживаете;

– каждый слушает и слышит другого, может идти на уступки;

– супруги откровенно, спокойно и без оскорблений говорят о своих чувствах;

– есть общие цели и ценности;

– никто никому не подчиняется, каждый имеет возможность себя реализовать;

– в семье царит взаимоуважение;

– у каждого есть право на личное пространство;

– все проблемы решаются внутри семьи – вы не разрешаете родственникам и другим людям влазить в ваши отношения, приносить в них негатив.

В случае если отношения в вашей семье не соответствуют тому, что указано в этом списке, скорее всего, ситуацию можно исправить. Но оба супруга должны захотеть позитивных перемен и действовать.