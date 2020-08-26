Экстрасенс назвал 5 знаков зодиака, склонных к разводу

Экстрасенс Мехди Вафа рассказал, что причины для развода могут найтись у каждого, но существуют некоторые «предрасположенности» в силу характера.

Он назвал пять знаков зодиака среди женщин, которые больше остальных рискуют не сохранить семью.

Так, на первое место экстрасенс поставил женщин-Скорпионов. У них непростой характер. Если представительница этого знака сделала вывод, то он обжалованию не подлежит. Скорпионы являются анализаторами по натуре, они держат «под прицелом» каждое изменение в муже, поэтому шанс «оступиться» велик. Прямолинейность таких женщин может много раз спасать брак, но те самые «выводы» рано или поздно все решат окончательно.

Потом идут Девы, представительницы этого знака категоричны во многом. Они не будут терпеть пренебрежительного отношения к себе и не позволят «сесть на шею». Измены Девы тоже не простят. «Любым способом сохранить брак» — это не для таких женщин. Материальную ответственность мужчин они рассматривают как норму. Если супруг этого не принимает, то вряд ли пара сможет сохранить союз.

Также экстрасенс отметил женщин-Тельцов. Он подчеркнул, что они бесконечно преданы тому, кого любят, но при этом влюбчивы. Если женщина-Телец разочаровалась в партнере, то она не оставит шансов браку. Также Тельцы не будут бороться до последнего, они отойдут в сторону, если союз себя изжил.

Четвертыми Мехди Вафа назвал женщин-Водолеев. Представительницы этого знака зодиака в чем-то слишком романтичны, а в чем-то — принципиальны. Они четко знают чего хотят и прикладывают значительные усилия к исполнению мечты. Если мужчина поклялся такой женщине в любви, но не оправдал ее надежд, то она выберет другой путь.

Женщина-Лев, по словам экстрасенса, является кладом для мужчины, желающего иметь прочную и надежную семью. Эта женщина никогда не оставит в беде, не унизит, не причинит боль, так как по своей природе она будет бороться за семейное счастье до конца. Но предательства не простит. Если даже женщина-Лев попытается сделать вид, что ничего не произошло, долго мириться с ситуацией она не сможет и уйдет.