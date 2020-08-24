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Приметы на 24 августа: что нельзя делать в этот день

СОВА8 часов назад
Фото: СОВА

Не рекомендуется пить алкогольные напитки. Наши предки были уверены: к тому, кто ослушается этого совета, будут являться умершие родственники и ругать его.

Если вы находитесь с кем-то в ссоре, не пытайтесь помириться. Считается, что вы поссоритесь ещё больше.

Нельзя 24 августа держать кошелёк пустым, иначе вся неделя будет безденежной. Если у вас деньги хранятся на карте, то можно в этот день кинуть на неё символическую сумму.

Не стоит ничего предпринимать, а вот спланировать можно и даже нужно. Все, что будет задумано в этот понедельник, сбудется с большой долей вероятности.

Лучше избегать тёмных нарядов. Надев в этот день чёрное, можно притянуть к себе негатив.

Хорошие сны, увиденные в эту ночь, сбудутся в том случае, если вы сохраните рассудок трезвым, не будете раздражаться и поддаваться на агрессию.

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