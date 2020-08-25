Нумеролог рассчитала код «идеальной женщины»

Дата рождения человека — совокупность цифр, которые смогут раскрыть его внутренний мир. Нумеролог Ольга Перцева рассказала, как рассчитать «код идеальной женщины».

По словам специалиста, чтобы выявить формулу, ей пришлось брать в расчет несколько параметров. Для удобства Перцева разделила их 11 секторов: характер, долг, энергия, здоровье, интерес, память, семья, плотское, труд, число судьбы и быт.

Как считает нумеролог, идеал женщины — немного предсказуемая и капризная натура. Именно поэтому мужчинам с такими не бывает скучно. Дама понимает, в какой момент стоит сблизиться с партнером, а когда нужно держать дистанцию. Ей несвойственен страх, умение прощать и просить помощь. Код такой категории — 111 + 8 долг.

В присутствии этой идеальной женщины все буквально расцветает, она дарит окружающим хорошее настроение. Причиной тому, по словам нумеролога, является положительная вибрация, которую излучает дама во время общения — 22 + 33/333.

Идеал женщины всегда и все успевает, она любит наводить порядок в доме, а также очень порядочна и уважительна по отношению к окружающим — 22 + 6; плотское ¾/5+ число судьбы 9.

Эксперт считает, что такая женщина не экономит на мелочах, однако траты совершает с умом. Также дама знает, как преподнести себя в новом обществе, имеет утонченный вкус и романтична по натуре — быт 3 + логика 5; 22 + 4 + число судьбы 9 + 333.

Она любит детей и уделяет им всяческое внимание. При этом идеальная женщина четко распределяет свое время, чтобы поиграть с малышом и успеть отдохнуть самой. Код категории — энергия 22 + 33/333 + 111 + долг 8.

Выстроив такую логику, у нумеролога Ольги Перцевой получилась формула «женщины-совершенства».

— Характер 111 + долг 8 + энергия 22 + здоровье 4 + интерес 33/333 + память 99 + семья 4 + плотское ¾/5 + труд 6 + число судьбы 9/3/11 + быт 3, — заключила Ольга Перцева.