Астролог предупредила о негативном влиянии планет

Астролог и телеведущая Алена Никольская рассказала, какие трудности ждут людей на предстоящей неделе.

По словам специалиста, период с 24 по 30 августа принесет как удачи, так и разочарования. Важно соблюдать несколько правил, которые помогут избежать неприятностей.

В частности, стоит отказаться от проявлений агрессии. Астролог обратила внимание, что людей могут ждать неприятные ситуации в ходе разбирательств с органами власти, а агрессия ухудшит положение.

— Неделя стартует с квадратуры Марса и Сатурна. И та, и другая планета очень активны и непросты. Между ними — напряженный аспект. Сейчас закон превыше всего. Это нужно иметь в виду, иначе могут быть всякие разные неблагоприятные истории, — подчеркнула Никольская.

Она добавила, что проблемы ожидают людей и в финансовой сфере. Астролог посоветовала не хвастаться имеющимися богатствами и не играть с судьбой. Кроме того, желание выставить достояние напоказ может негативно отразиться на карьере.

Последнее, к чему призвала ведущая, — сдержанность в словах. Особенно это касается пар — грубость испортит отношения и приведет к появлению серьезных конфликтов.

Также астролог рекомендовала не поддаваться порывам ревности и мыслям о потенциальных обманах партнера.