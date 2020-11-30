Почему на Руси березу называли ведьминым деревом

На Руси никогда не встретить березу возле жилого дома. Это дерево могло расти только за оградой, а то и вовсе как можно дальше от дома. И это не случайность, береза носила определенный смысл.

Ведьмино дерево

В славянской языческой традиции практически все явления и объекты живой природы наделялись антропоморфными — человекоподобными — свойствами. Красавицу-березку древние славяне считали одним из воплощений богини-матери Берегини. Считалось, что это дерево благоволит юным девицам, которые хотят выйти замуж.

Березку связывали с руной судьбы. В связи с этим у славянок была популярна традиция: незамужние девушки ходили в березовые рощи, украшали веточки деревьев лентами и просили подарить им суженых. Существовало много примет и обычаев, связанных с березками. Однако древние славяне никогда не сажали эти красивые деревья рядом со своими жилищами. И на то было много причин.

В сборнике «Народная демонология Полесья», составленном фольклористами Людмилой Виноградовой и Еленой Левкиевской, зафиксированы любопытные поверья, связанные с березой. Восточные славяне твердо верили, что это дерево обладает как положительной, так и отрицательной энергетикой.

С его помощью ведьмы могли добывать для своих нечистых целей молоко. Колдунье достаточно было воткнуть в ствол самой обычной березки острый нож и произнести тайное заклятье. После этого из древесины по ножу начинало стекать молоко. Славяне-язычники были убеждены, что ведьмы таким образом «доят березу».

Также считалось, что на свои шабаши поборницы нечистой силы летают не только на помеле, но и на обычной березовой палке. Ведьмы вообще питали особую слабость к березке. В части этого дерева они могли превращать разные предметы и свои подарки обычным людям.

Место, где прячутся духи

Жители Древней Руси никогда не высаживали березу возле дома не только из-за нежелания приманивать в свой двор ведьму. Они также верили, что береза — дерево и само по себе магическое. В ее кудрявой кроне живут лесные духи, а также души умерших предков. Они потихоньку переговариваются между собою, когда зеленые березовые листочки шелестят и трепещут на ветру.

Считалось, что особенно любят прятаться в ветвях березы русалки, девушки-утопленницы. По ночам они выходят из озер и рек, в которых утонули, и гуляют по берегу. Если вблизи оказывается живой человек, русалки скрываются от него в густой листве березки.

Иногда эти неприкаянные души могут выглядывать и показываться припозднившимся странникам. Однако это зрелище ничего хорошего живым людям не сулит. Если уж русалка решила показаться, то может затащить человека в пруд. По этой причине славяне старались не гулять поздней ночью возле берез, которые росли недалеко от водоемов.

Защитное средство

Название березы происходит от того же корня, что и слова «берегиня», «беречь». В далеком прошлом это дерево считали мощным оберегом от злых сил. Когда женщина рожала, возле ее кровати ставили березовую метлу. По народному поверью, такой амулет защищал мать и дитя от болезни или гибели во время родов.

Считалось, что березовые веники обладают силой отгонять неприкаянные души ходячих мертвецов. Когда в доме кто-то умирал, на дно гроба стелили березовые листья. Из них же покойнику делали «подушку». После захоронения на могиле высаживали березку. Это дерево считалось своеобразным проводником в мир духов.

Из-за всего этого славяне не сажали березки у себя во дворах, возле домов. Всё это — места для живых, а не для мертвых. Но можно было высадить березу за воротами дома, где-нибудь возле калитки. Тут магическое дерево защищало вход в жилище от злых духов.

Также существовало поверье, согласно которому в березу никогда не бьет молния. Если дерево растет рядом с домом, то в грозу молния обязательно ударит в его крышу. Березка как будто отводит от себя электрические разряды, «перекидывает» их на расположенные по соседству предметы. Сажать такое коварное дерево у себя во дворе никто не решался.