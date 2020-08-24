Уточняйте смысл сказанного — гороскоп на 25 августа

6-7 лунные сутки. Первая половина дня - период молчания, инертности, пассивности, предсказуемости.

Луна в Скорпионе поддержит на должном уровне проницательность и поможет хранить тайну. Подходящее время для возврата к реальности после отдыха или «заплыва» в мечты. Вечером аспект Луны в Стрельце к Меркурию усилит коммуникабельность и любознательность, но также грозит привести к болтливости, логической ошибке, дефициту внимания. Стоит избегать официальных контактов, проверять детали, уточнять смысл слов на иностранном языке. Подходящее время для учебы, свободного общения, использования альтернативных источников.

Овен ‌‌

В дневные часы у Овнов будет мало энергии, либо она окажется направлена не на активные внешние действия. Пассивность и осторожность будут оправданы. В это время полезно проверить системы безопасности и завершить необходимые дела. Если вы оказались за гранью привычного (например, замечтались), у вас будет время покинуть «иной мир» и вернуться в привычную жизнь. Начинания лучше перенести на вечер.

Телец

В первой половине дня Тельцам не помешает закрепить официальные договоренности, еще раз убедиться в благонадежности партнеров или в серьезности их намерений. Не стоит откладывать на вечер уточнение общих планов. К концу дня усложнится контроль, возрастут легкомыслие и безалаберность. Кто-то из нужных людей может «выкинуть фортель»: проигнорировать ваши чувства, замять важное для вас соглашение.

Близнецы

Днем Близнецам лучше придерживаться рецептов, графиков и инструкций, проявлять последовательность. Нежелательно покидать офис, сервис, учреждение, откладывать исследование, проверку или визит к врачу. Результаты и диагнозы в это время точны, все идет по знакомому плану, легко вовремя подстраховаться. Вечером концентрации внимания начнет мешать новая мысль или присутствие болтливого собеседника.

Рак ‌

Дневные часы обеспечат Ракам душевное равновесие или внешнюю точку опоры. Многим Ракам удастся опереться на существующую систему, на старшего партнера, учителя или влиятельного защитника. Родители-Раки будут спокойны за детей. Вечер принесет суету и новости, возможны разговоры с коллегами, соседями, попутчиками. Из такого общения можно почерпнуть что-то интересное, но факты не помешает проверить.

Лев ‌‌

В первой половине этого дня Львы рискуют оказаться в вынужденной изоляции или в добровольном заточении. Знакомые границы может выставить работа, болезнь, домашняя ситуация. Возможно уныние, озабоченность прошлым. Хорошо заняться серьезной фундаментальной темой, например, страховкой жилья или здоровья. Вечер даст вам шанс сменить обстановку и немного развеяться: размяться, прогуляться, пообщаться.

Дева ‌‌

В начале дня у Дев все идет по знакомому сценарию, что добавит им уверенности. Подтвердятся ожидания и расчеты (особенно, основанные на опыте). Там, где вы оказались, вы сможете ориентироваться с закрытыми глазами. Настроение будет ровным, но скепсис и цинизм возьмут верх над наивной романтикой. Вечер может ознаменоваться сменой темы, возвращением домой, семейной беседой или новостями от близких.

Весы ‌‌

В первой половине дня Весам полезно подвести итог домашних и других важных событий, уточнить баланс на личных или семейных счетах. Стоит убедиться, что вы не превысили свои полномочия и финансовые лимиты, не нарушили график платежей. Также, не помешает проверить качество покупок. Вечер лучше посвятить полезному общению, например, поговорить с врачом или помощником. Нежелательны случайные поездки.

Скорпион

В первой половине дня Скорпионы могут следовать своим планам и привычкам, но не бесконечно и не бесконтрольно. Предел излишествам поставят знакомые ограничения или обязанности. Задать рамки может родственный долг или профессиональная этика. Вечером основную опасность представит легкомысленная трата средств по мелочам. Получив финансовую информацию или предложение, стоит уточнить, о чем идет речь.

Стрелец

Начало дня Стрельцы проведут в тишине и уединении (скорее всего, вынужденном и необходимом). Вечером всплеск энергии выльется в общительность, любопытство, болтливость, неразборчивость, непостоянство, невнимательность и неусидчивость. Могут «пролететь мимо ушей» слова начальника, советы врача. Это хороший момент для учебы, но не лучший для совещания, собеседования, отправки официального запроса.

Козерог

Козерогам стоит перенести важные дела на первую половину дня. В это время вам не грозит смена плана, отход от режима, принципа или привычки. Будут надежны друзья. Вечер лучше отдать учебе, легкому общению и свободному информационному поиску. Идеи и факты в это время начнут нуждаться в проверке. Участятся случаи поверхностных трактовок, недопонимания, неувязок при контактах на иностранном языке.

Водолей

Утром Водолеев спасет выдержка: она станет свидетельством их профессионализма и надежности. Не стоит много говорить. За молчание и вынужденную информационную диету вас вознаградит вечер. Это время обмена полезными мыслями, поисков и сравнений. Хорошо принять участие в научной конференции, учебном мероприятии, исследовании, в обсуждении медицинских деталей или тонкостей сервисного обслуживания.

Рыбы ‌‌

Первая половина дня даст Рыбам время принять реальность, проститься с мечтой или смириться с вынужденным знакомым ограничением. Вечером желательно отказаться от переговоров и стать внимательнее в любом диалоге. Вас может ждать «поток сознания» с сомнительной игрой слов и смыслов, особенно, при общении на иностранном языке. Разговор лучше вести в формате вопрос-ответ, избегая заявлений и выводов.