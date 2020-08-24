Не теряйте голову от чувств — любовный гороскоп на 25 августа

Сегодня стоит смотреть на вещи рационально, и помогать партнеру контролировать эмоции.

Овен ‌‌

В этот день Овны получат возможность принимать решения, которые в прошлом откладывались из-за нерешительности и сомнений. Действия, предпринятые сегодня, сыграют в дальнейшем значительную роль. Если вы пока одиноки, не жалейте о прошлых неудачах.

Телец

Сегодня вам будет трудно смириться с затруднительным положением партнера и тем, что вы не сможете оказать ему существенную помощь. Постарайтесь поддержать любимого человека хотя бы морально. Одинокие Тельцы успешно достигнут поставленной цели, если отбросят сомнения.

Близнецы

В этот день любовная жизнь Близнецов не отличается разнообразием и яркими событиями. Тем не менее, полученная сегодня информация поможет вам сориентироваться в дальнейших действиях. Если вы пока не встретили свою любовь, постарайтесь держать в тайне свои планы.

Рак ‌‌

Звезды подсказывают, что сегодня многим Ракам предстоит принять важное решение, которое затронет и жизнь любимого человека. По этой причине вам рекомендуется выслушать его мнение. Если вы пока одиноки, в устройстве личной жизни руководствуйтесь секретами успешных пар.

Лев ‌‌

Если вы потеряли веру в силу своего обаяния, постарайтесь понять, что пришло время что-то изменить в себе. Впрочем, может быть, лучше поменять партнера? Одиноких Львов ждет головокружительная встреча, которая на время перевернет их жизнь с ног на голову.

Дева ‌‌

Не исключено, что сегодня у вас появится желание сравнить любимого человека с окружающими. Если сравнение будет не в пользу второй половинки, не торопитесь с выводами. Возможно, все дело в вашем настроении. Одинокие Девы будут готовы изменить кое-что в своем характере.

Весы ‌‌

Не старайтесь чрезмерно контролировать ситуацию с объектом вашей страсти. Звезды подсказывают, что наилучшая тактика Весов в этот день – дипломатия и умение предугадать желания партнера. Если вы пока одиноки, позвольте поклоннику побаловать себя.

Скорпион

Текущее положение планет говорит, что у некоторых Скорпионов не исключена попытка расставания с партнером. При этом не обязательно взаимное согласие, кто-то из вас будет страстно стараться реанимировать отношения. Одиноких Скорпионов ждет знакомство при необычных обстоятельствах.

Стрелец

Стрельцам этот день обещает начало мирных переговоров со второй половинкой. Если вы будете настроены доброжелательно, вам удастся найти баланс интересов. Одиноких Стрельцов порадует незабываемый романтический вечер с привлекательным человеком.

Козерог

Для Козерогов события дня могут развиваться не так, как они запланировали. Впрочем, вам придется по душе нестандартность ситуации и неожиданные сюрпризы со стороны вашей пассии. Одиноким Козерогам не стоит расстраиваться из-за того, что потенциальный партнер пока не отвечает взаимностью.

Водолей

Некоторые черты характера вашего любимого человека в этот день могут натолкнуть вас на неожиданный вывод. Это поможет найти ключ к поведению любимого человека и нормализовать ситуацию. Пессимизм одиноких Водолеев сменит решимость действовать активнее.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбам придется стать мудрым наставником для любимого человека. Постарайтесь как можно более ненавязчиво подсказать второй половинке правильное решение. Одинокие Рыбы потеряют голову от романтических переживаний в отношении сразу нескольких представителей противоположного пола.