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Не попадайтесь боссу на глаза — финансовый гороскоп на 25 августа

Рамблер6 часов назад
Фото: depositphotos

Сегодня стоит минимизировать общение с руководством.

Овен ‌‌

У Овнов сегодня не лучший день для дальних поездок и деловой переписки. Ваши деловые партнеры, живущие вдалеке от вас, могут вольно или невольно дезинформировать вас. При перевозке грузов могут произойти непредвиденные задержки в дороге. Вместе с тем, вы можете получить деньги в долг на короткий срок без процентов.

Телец

У Тельцов этот день благоприятствует динамичному деловому партнерству. Наиболее преуспеют те из вас, кто работает в паре с напарником и когда между вами действует принцип взаимозаменяемости. Можно без всяких опасений делегировать свои полномочия напарнику. Также возможны задержки поступления денег на ваши банковские счета.

Близнецы

Сегодня Близнецам не следует вступать в переговоры с деловыми потенциальными партнерами. Вам трудно будет договориться о сотрудничестве, поскольку ваши контрагенты будут вести себя непоследовательно и несерьезно, часто меняя свои мнения и позиции. Бизнесмены могут столкнуться с усилением конкурентной борьбы. Предприниматели могут упустить выгодный заказ.

Рак ‌‌

Сегодня у Раков благоприятный день для рекламирования своих профессиональных достоинств, рассылки резюме потенциальным работодателям. Вместе с тем, в текущих делах вам будет трудно сконцентрироваться, поскольку вас могут часто отвлекать от работы. Для этого дня характерно распыление усилий на множество мелких дел.

Лев ‌‌

У Львов сегодня возрастает положительное влияние родственников и членов семьи на вашу деловую активность. Лучше всего пройдет этот день для надомников и тех, кто работает в семейном бизнесе. А вот для творческих работников и новых дел этот день складывается неблагоприятно. Старайтесь ничего не усовершенствовать и не применять технических новинок.

Дева ‌‌

У Дев это благоприятный день для активных деловых контактов, поисков информации и поездок. Ускоряется товарно-денежный оборот, улучшается спрос на товары и услуги. Многие актуальные вопросы удается решить с помощью включения имеющихся у вас деловых связей. Это особенно относится к вопросам, где вам самим не хватает компетенции.

Весы ‌‌

Чем больше сил Весы будут вкладывать в работу, тем выше будет уровень доходов. Основной причиной вашего финансового благополучия может стать интенсификация труда. В этом смысле наиболее выгодным этот день будет для работников преимущественно физического труда. Благо, что уровень вашей работоспособности будет достаточно высоким.

Скорпион

У Скорпионов сегодня успех в делах будет зависеть только от вашей личной активности и инициативы. Рекомендуется действовать смело, напористо, брать ответственность на себя в любых вопросах. Вместе с тем, не стоит ждать быстрой финансовой отдачи от своих усилий. Только методичные и последовательные действия способны привести к существенному результату.

Стрелец

У Стрельцов сегодняшний день благоприятствует тихому спокойному ритму работы в комфортных условиях. Успешно проходит исследовательская работа, а также дистанционная работа на дому. Вместе с тем, сегодня не время для проявления инициатив. Вы будете склонными часто менять мнения, и это может неблагоприятно отразиться на деловых качествах.

Козерог

В этот день звезды не советуют Козерогам заниматься тайными делами, особенно касающихся неофициальных расследований. Также нежелательно выполнять частные заказы, заниматься теневой экономической деятельностью. Делайте ставку на работу в составе коллектива. Можно заниматься долгосрочным планированием. Успешно пойдет проектно-конструкторская работа.

Водолей

Водолеям не следует отвлекать свое внимание на мечты и прожекты. Возможно, вам хотелось бы получить все и сразу, будто по мановению волшебной палочки. Но так не бывает. Сосредоточьтесь на тех делах, которые быстрее приближают вас к поставленной цели. Напористый стиль поведения будет оправдан в том случае, если вы занимаете руководящую должность и действуете строго в рамках своих полномочий.

Рыбы ‌‌

У Рыб в отношениях с начальством этот день складывается нестабильно. Если вы работаете в посменном графике, то наиболее напряженное время будет ранним утром. Вместе с тем, это благоприятный день для повышения уровня профессионального образования. Успешно проходят служебные командировки. Можно отправляться на работу на вахту.

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