Китайская метафизика о здоровье в сентябре

Сентябрь, в общем и целом, – не самый драматичный в смысле заболеваемости месяц. Звезда Болезни Тянь Жуй окажется в юго-восточном доме.

В этой позиции она традиционно слаба и не опасна. Это как раз тот случай, когда болезнь скорее проходит сама собой, нежели от медицинского вмешательства или приема лекарств и снадобий. Более того, в сентябре излишним самолечением и апробацией малоизученных методов и препаратов можно даже навредить.

Несмотря на слабость Звезды болезни обладателям юго-восточных спален, а также родившимся в годы, оканчивающиеся на 7 и 8, стоит заняться профилактикой. Но не в том смысле, чтобы что-то попринимать или обратиться к нетрадиционным методам поддержки организма, а в том, чтобы просто быть бдительными и вовремя предупреждать появление возможных физиологических проблем: не лезть в холодную воду, не стоять на сильном ветру, не увлекаться опасными аттракционами и т.п.

На уровне земной энергии месячная звезда болезни фэншуй Двойка-черная поселится на северо-западе, а годовая южная звезда будет дополнительно отягощена самой зловредной звездой фэншуй – Пятеркой-желтой.

Поэтому обладателям северо-западных и южных спален и входных дверей в этих секторах также стоит заняться профилактикой и проявить в этом месяце больше осторожности.

В качестве энергокорректора им можно использовать в месте дислокации плохих звезд фэншуй специальное средство – тыкву-горлянку. Ее можно заменить металлическими вазочками с узким горлом.

Больным и старым людям желательно совсем не спать в южных спальнях. Им стоит временно переместиться в места с хорошей энергией. В сентябре лучше всего на северо-восток.

Осенью максимальную силу набирает энергия металла. В сентябре она будет особенно сильна, так как сентябрь – это середина сезона, его пик.

На уровне эмоций слишком сильная ци металла может провоцировать состояния тоски и печали. Старайтесь их контролировать.

На уровне физиологии важно бороться с сухостью, которая может провоцировать проблемы с кишечником и легкими.

Соответственно, полезно всячески увлажнять организм: пить понемногу, но много теплой воды, есть овощные и куриные супы, круглозерный разваренный белый рис, варить разнообразные каши, добавлять в пищу сливочное или топленое масло. Не стоит злоупотреблять продуктами с острым вкусом. Это только усилит и без того сильную энергию металла. Важно поддержать печень и добавить в рацион больше продуктов с кислым вкусом. Например, лимоны, клюкву, кислые отвары и компоты.

С пожеланием доброго здоровья, Султанбекова Шели, эксперт китайской метафизики (Фэншуй, Ба цзы, Ци Мень Дун Цзя)