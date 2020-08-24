Таролог: «Навальный выживет, но разум может быть поврежден»

На днях самолет с популярным в России блогером Навальным совершил экстренную посадку.

Как стало известно СМИ, на борту основателю канала «Навальный Live» стало плохо. Самолет совершил вынужденную посадку в Омске. Общественный деятель в крайне тяжелом состоянии был оперативно госпитализирован.

Причиной недуга врачи спустя какое-то время назвали проблемы с обменом веществ, на фоне которых блогер впал в кому. Телеграм-каналы писали, что было даже кровоизлияние в мозг, о чем медики не сообщали. 22 августа, блогер доставлен в университетскую клинику Берлина Шарите. Врачи сообщают, что его состояние стабильное, а более подробный отчет намерены дать в понедельник, 24 августа.

Дабы узнать скрытые составляющие данной ситуации, мы обратилось к ведущему мировому астрологу и тарологу Вивасвану, предсказания которого сбываются уже на протяжении года. Весной предсказатель описал грядущую ситуацию в Белоруссии, и его прогнозы сейчас сбываются. Что же скажут карты про Алексея Навального?

«Сегодня анализируем ситуацию и смотрим в будущее с картами Ведическое Таро. Данный оракул дает предсказания касательно внутреннего мира и показывает пограничные состояние между тонким и грубым миром. Карты говорят, что сейчас Алексей находится в Астрале, он все видит, слышит и осознает, но выразить себя не может из-за сбоя в теле.

Его ум функционирует, и его видение сейчас максимально яркое — более, чем обычно. Прошлое, настоящее и будущее сейчас открыты ему. Если ему удастся выжить, то реальность его мышления может стать намного более мощной. Фактически, он может получить экстрасенсорные возможности.

Вторая карта — Сатвагуна — показывает, что ситуацию удалось стабилизировать, и что положение пациента поддерживается идеально возможным образом. Он получает свои силы обратно.

Третья карта — Дурбудхи, или Негативный интеллект — показывает, что есть большие шансы на выздоровление. Но есть риски, что разум человека может быть поврежден.

Вы помните Шумахера? Он выжил. Врачи спасли человека. Однако на внешнем уровне человек сейчас мало активен. В нашем случае есть аналогичная опасность, что разум и ум человека могут быть повреждены. В данную ситуацию вмешался сам Бог, Алексей зачем-то нужен на земле, и сейчас он проходит астральную прокачку от высших сил. Я желаю всем счастья! Благодарю вас».