Сколько часов сна необходимо каждому знаку зодиака

Режим дня, которого придерживается человек, во многом определяют созвездия, под которыми он родился.

Поэтому разным знакам зодиака может требоваться больше времени на сон и отдых.

Например, Овны часто бывают напряжены из-за стремления к контролю, также они заняты планированием предстоящего дня. Им достаточно четырех-пяти часов сна, чтобы взбодриться и быть готовыми к новым успехам.

Для Тельцов качество сна играет более важную роль, чем его количество. Им важно расслабиться, подготовить помещение и полноценно отдохнуть.

Близнецы же могут проводить во сне как несколько часов, так и половину дня. При этом представители указанного знака будут чувствовать себя одинаково бодрыми. Чтобы соблюдать рекомендацию, согласно которой оптимальная продолжительность сна составляет восемь часов, Близнецы должны отказаться от смартфона и помедитировать перед тем, как отправиться в царство Морфея.

Ракам необходимо не менее восьми часов, чтобы выспаться. Для пробуждения в хорошем расположении духа им стоит хорошо подготовиться ко сну: принять ванну и закутаться в теплое одеяло, которое дает Ракам чувство защищенности от внешнего мира.

Львы стремятся выбирать простор, даже во сне. Семь часов на широкой кровати, желательно в объятиях близкого человека, — залог бодрости и отличного настроения представителей этого знака по утрам.

Девам хватает куда меньше времени на сон — порядка четырех часов. Однако, чтобы наутро не ощущать себя разбитыми, нужно успокоиться и перестать копаться в себе. Волнующие мысли лучше записать в дневник, чтобы вернуться к ним позже.

А вот Весы предпочитают спать как можно дольше — девять, десять, а то и двенадцать часов. Это помогает им справиться со стрессом. Также хороши для этого будут успокаивающий чай, уютная пижама и чтение любимой книги.

Сон Скорпионов чуток и беспокоен, поэтому они могут просыпаться несколько раз за ночь. Рожденные под этим знаком люди крайне активны, поэтому, чаще всего, они засыпают после полуночи, когда завершат все дела.

Стрельцы нередко считают сон бесполезным. Несмотря на непродолжительное время, проведенное в постели, они видят яркие и красочные сны, которые воспринимают как реальные события.

Лучше всего следовать режиму дня получается у Козерогов. Они с легкостью ложатся спать и просыпаются в одно и то же время и спят положенные восемь часов. Однако, если у них нет важных задач, они могут побаловать себя дополнительным временем в постели,

Водолеи много думают и постоянно анализируют различные ситуации, поэтому не могут расслабиться перед сном. Спустя пять часов они вновь бодры и приступают к размышлениям. Чтобы успокоиться, представители этого знака могут принять перед сном теплую ванну, добавив в воду успокаивающие травы.

Рыбы могут спать долго и считают времяпрепровождение в кровати лучшим занятием для выходных. Сон снимает стресс и позволяет прийти в равновесие, и засыпают Рыбы легко и быстро.