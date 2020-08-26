Названы признаки экстрасенсорного дара у человека

Вещие сны, развитая эмпатия, любовь к одиночеству — все это может говорить об экстрасенсорных способностях. Подробнее об этом рассказала гипнотерапевт, клинический психолог Анна Сметанникова.

Экстрасенсорные способности может в себе развить практически каждый человек, если поставит перед собой такую цель. Но у некоторых людей этот дар ярко проявлен, а у других – скрыт и неразвит. Экстрасенсорные способности позволяют человеку более тонко воспринимать мир, владеть информацией, недоступной для других людей.

«У каждого из нас есть чувства, мысли, эмоции, тело, а значит, есть и эфирное тело, и астральное, и ментальное. Только физическое тело мы можем пощупать и увидеть, на материальном плане, не прибегая к развитию способностей, а остальные наши тела не так ярко проявлены, но это не значит, что их нет», — подчеркивает гипнотерапевт.

Многие восточные практики поддерживают идею о существовании энергетического поля, ауры и других энергий. Аура – энергетический щит человека, а также индикатор его душевного и физического здоровья. Люди с экстрасенсорными способностями могут видеть эту ауру, как свечение всего тела, чувствовать движение холодных и теплых потоков на коже или электрическое покалывание в пальцах.

«Сканирование или, по-другому, экстрасенсорные способности — это чувствование на уровне тел, которые не проявлены на материальном уровне, считывание информации о другом человеке, о пространстве», — рассказывает Сметанникова.

Наличие экстрасенсорных способностей у человека можно определить по ряду признаков.

Одним из явных признаков наличия паранормального дара являются яркие и запоминающиеся сны.

«Вы видите сны, которые сбываются. Ваши сны яркие, красочные, как по цвету, так и по ощущениям. Вы можете управлять собой во сне и сном. Вы помните свои сны. Записывайте свои сны», — констатирует гипнотерапевт.

Еще один признак, указывающий на присутствие экстрасенсорных способностей – способность чувствовать эмоции другого человека, как свои. В психологии это называется эмпатия. Не у каждого человека развита способность сопереживать другим людям, как самому себе.

«Человек может через эмпатию считывать чувства, реакции, эмоции и даже мысли другого человека. И поверьте мне, что одно ощущение от считывания радости, и совсем другое — от считывания негативных чувств и эмоций», — подчеркивает собеседница.

В считывании негативных эмоций мало приятного. Поэтому обладающий особенным даром человек несет ответственность за себя и других. Нужно уметь разделять свои и чужие переживания. Зато у таких людей есть возможность исцелять других.

Человек с развитыми экстрасенсорными способностями любит оставаться в одиночестве. Он чувствует себя гармонично и комфортно при отсутствии людей. Время наедине с собой отлично подходит для накопления энергии, ресурсов, познания себя и мира.

Люди с развитой интуицией обладают сильными экстрасенсорными способностями. Они способны предчувствовать события, а также привлекать в жизнь нужных людей и обстоятельства.

«Такие люди легко материализуют свои желания. Если вы замечаете, что все, что вы представляли в мечтах, исполнено — это одна из самых приятных сторон в экстрасенсорике. Обратите на это внимание. А также заметьте, что легко и быстро исполняется не только хорошее, но и негатив, о котором вы думали. Все дело в вашей мощной энергетике», — заметила эксперт.

Существуют специальные техники, которые помогают раскрыть свой экстрасенсорный потенциал. Но, как и в любом другом деле, здесь важно желание и стремление к познанию. В жизни нет ничего невозможного.