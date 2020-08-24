Экстрасенс: «Гороскоп поможет найти подходящую машину»

Финалистка «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова объясняет, что у автомобиля есть свой темперамент, который должен совпасть с характером водителя.

На первый взгляд, гороскоп и выбор автомобиля — не самые совместимые вещи. Однако важно учитывать, что надежного товарища на колесах нужно выбирать под себя, под свой характер и свои привычки. Машину с большим багажником — для любителей кемпинга, с низким расходом бензина — для покорителей больших расстояний.

Идеальный автомобиль — это не тот, который просто соответствует контрольному списку функций и характеристик, считает ясновидящая Кажетта Ахметжанова. Это должно быть что-то, что соответствует личности владельца, автомобиль, с которым он сможет общаться и получать удовольствие от вождения.

«В конце концов, лучший автомобиль для человека зависит от него гораздо больше, чем от самого автомобиля», — рассказывает шаманка. — «Знак зодиака многое говорит о том, кто вы есть и что делает вас счастливым».

Действительно, стоит обратить внимание, чего люди ждут от машины и в чем это можно найти.

Овен: будьте веселыми и яркими

«Игривые и молодые сердцем, Овны уверены в себе, любят приключения и полны энтузиазма. Ищите веселую, быструю и яркую машину, желательно яркого цвета».

В качестве примера, подойдут Jeep Wrangler или спортивный Corvette.

Телец: практичный, стабильный и надежный

По словам Кажетты, Телец тверд и обоснован. Ему нужна такая же устойчивая и надежная машина, как и он сам.

«Он должен быть долговечным и проектироваться с учетом требований безопасности, как Volvo или Subaru», — рассказывает ясновидящая. — «Не торопитесь, внимательно осмотрите автомобиль, чтобы убедиться, что он соответствует вашим требованиям».

Близнецы: универсальны и современны

«Управляемые Меркурием, Близнецы любопытны и разносторонни», — подчеркивает финалистка «Битвы экстрасенсов». — «Прокатитесь в легком и современном автомобиле с множеством дополнительных функций».

Для Близнецов отлично подойдут комфортабельные сидения, например, в новом Kia Stinger, Audi A5 или Smart Fortwo.

Рак: в дороге, как дома

«Раки ищут комфорта за рулем, как физического, так и эмоционального», — объясняет Кажетта Ахметжанова. — «Подходящая для вас машина — это безопасный и стабильный железный конь с просторным, хорошо оборудованным салоном».

Мягкие сиденья и отличная информационно-развлекательная система помогут Ракам получить удовольствие от поездки. При выборе авто шаманка рекомендует попробовать что-нибудь вроде Chevy Equinox или Honda CR-V.

Лев: покажите свой стиль

«Лев — звезда при любых жизненных обстоятельствах, и ему нужна машина, которая выражает это», — считает Кажетта Ахметжанова. — «Эти прирожденные лидеры полюбят Mustang, Audi R8 или Acura NSX. Под властью Солнца Львы не станут уклоняться от яркого, привлекающего внимание цвета».

Дева: только лучшее, в каждой детали

Перфекционизм и внимание к деталям — вот что главное для Девы, считает финалистка «Битвы экстрасенсов».

«Люди этого знака предъявляют высокие требования к характеристикам своих автомобилей и не соглашаются на меньшую, чем наивысшую топливную эффективность», — подчеркивает ясновидящая.

Японские бренды — это беспроигрышный вариант для Дев, в частности, отличным вариантом станет новая элегантная и экономичная Mazda CX-5.

Весы: гармония и семья

«Весы преданы семье и отношениям. Им важны гармония и элегантная эстетика», — уточняет Кажетта Ахметжанова. — «Подумайте о классическом минивэне, который хорошо выглядит, позволяя вам быть в окружении людей, которых вы любите».

Chrysler Pacifica — один из лучших вариантов для Весов, считает шаманка.

Скорпион: сексуальный со скрытой глубиной

«Людям, родившимся под знаком Скорпиона, понравится такая же яркая, сексуальная и загадочная машина, как и они сами», — рассказывает ясновидящая.

Скорпионам может понравиться тонкий, но блестящий Chevrolet Camaro 2017 года или Mazda 3 — это больше, чем кажется на первый взгляд. Вниманием этого знака однозначно завладеют темные цвета.

Стрелец: Строго и по делу

«Люди Стрельцы прямолинейны и летят прямо, как стрела», — определяет шаманка. — «Они заинтересованы в том, чтобы попасть туда, куда хотят, без лишних наворотов».

Исключительной скоростью без броских понтов обладают BMW Sports Wagon, Honda Accord или Toyota Camry.

Козерог: стильный и функциональный

«Козероги — трудолюбивые, стильные перфекционисты, желающие продемонстрировать миру свой успех», — объясняет Кажетта Ахметжанова. — «Эта индивидуальность хорошо сочетается с устойчивым, но высококлассным автомобилем».

Козероги смотрятся за рулем Mercedes или Acura, как рыбки в чистом полноводном озере — и чувствуют себя так же хорошо. Если же душа лежит к покорению неизведанных маршрутов, им подойдет внедорожник Volvo XC90.

Водолей: Путешествие в будущее

«Водолеи любят все новое и футуристическое. Вам захочется чего-то прогрессивного и экологичного, с уникальным чутьем».

Гибрид или электромобиль — именно то, что надо Водолеям. Tesla, Chevy Volt или Prius.

Рыбы: Комфорт с творческим чутьем

«Как и Рак, люди под знаком Рыбы хотят, чтобы машина выглядела как дом, но они также хотят, чтобы она была индивидуальна», — описывает ясновидящая. — «Они артистичны и желают, чтобы в их автомобиле появилась искра».

Это должна быть именно искра зажигания, а не перебои с проводкой. Рыбам хорошо подойдут Kia Soul или Volkswagen Beetle.