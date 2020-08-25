Отношения дадут трещину — любовный гороскоп на 26 августа

Сегодня стоит быть осторожнее со словами и действиями.

Овен ‌‌

Сегодня вам придется доказывать любимому человеку важность ваших намерений. Не смущайтесь, если этого не сразу удастся добиться. В конечном итоге вторая половинка признает вашу правоту. У одиноких Овнов появятся удачные возможности укрепить позиции среди противоположного пола.

Телец

Звезды подсказывают, что в этот день Тельцы могут неосознанно подтолкнуть партнера к принятию ответственного решения в отношении их обоих. Это существенным образом изменит ваши отношения в лучшую сторону. Если вы пока одиноки, постарайтесь наладить контакт с интересующим вас человеком.

Близнецы

Несмотря на трудности и препятствия вам удастся расположить к себе объект вашей симпатии и наладить доверительное общение. Постарайтесь не торопить события и дать пробудиться чувствам партнера. Одинокие Близнецы могут восстановить былые отношения с помощью случая.

Рак ‌‌

Хорошо продуманный план на сегодняшний день – залог вашего успеха в личной жизни. Запланируйте совместное посещение культурного мероприятия. Это улучшит настроение обоих, что положительно скажется на ваших отношениях. Одиноким Ракам не стоит отказываться от соблазнительного предложения.

Лев ‌‌

Если в этот день вы видите совместное будущее довольно туманным, не стоит скрывать своей тревоги от любимого человека. Наверняка, у второй половинки найдутся веские аргументы для того, чтобы вас переубедить. Одинокие Львы придумают как обратить на себя внимание потенциального партнера.

Дева ‌‌

Сегодня любимый человек неожиданно поймет, что ваши запросы и ожидания стремительно растут. Если в данный момент партнер не в силах им соответствовать, научите как это сделать. Одинокие Девы не сразу осознают, что потенциальный избранник серьезно к ним относится.

Весы ‌‌

Звезды подсказывают Весам в этот день быть особенно внимательными к тому, что говорит и делает ваша пассия. Не исключено, что вам удастся понять истинные намерения второй половинки быстрее, чем партнер их озвучит. Одиноких Весов ждет приятный досуг с перспективой создания нового союза.

Скорпион

Не исключено, что любовная жизнь некоторых Скорпионов в этот день может дать серьезную трещину. Звезды советуют понять возможно ли реанимировать чувства между вами и в соответствии с выводом действовать. Одинокие Скорпионы, помните, что полоса невезения подходит к концу.

Стрелец

Если вы находитесь в состоянии тяжелых раздумий, звезды советуют не усложнять то, что происходит между вами и любимым человеком. Вскоре у вас появится возможность конструктивно выяснить отношения. Одиноким Стрельцам не стоит попадать в сети неразделенной любви.

Козерог

Не исключено, что для некоторых Козерогов будет полной неожиданностью признание в любви прежнего партнера. Постарайтесь отнестись более деликатно к чувствам бывшей пассии, но напрасную надежду давать все же не стоит. Одинокие Козероги почувствуют прилив уверенности в своих силах.

Водолей

Водолеи сегодня всерьез задумаются о будущем со второй половинкой. Если вы не уверены до конца в то, что это ваш человек, не стоит обманывать себя иллюзиями. Одиноких Водолеев порадует понимание их душевных переживаний со стороны потенциального партнера.

Рыбы ‌‌

Астрологические влияния этого дня подтолкнут некоторых Рыб к тому, чтобы сохранить бодрый настрой и позитивное отношение к жизни. Это поможет вам преодолеть некоторые препятствия в любовной жизни. Если вы пока одиноки, не допускайте двусмысленности в своем поведении.