Повезет в деньгах — финансовый гороскоп на 26 августа

Сегодня можно получить зарплату, премию или неожиданный подарок.

Овен ‌‌

Утром звезды советуют Овнам заниматься урегулированием вопросов, связанным с долгосрочным партнерским сотрудничеством. Например, в это время можно подписывать юридически согласованные документы. После полудня будет удачное время для проведения финансовых операций, оплаты счетов кредитной картой. Успешно проходят покупки в интернет магазинах – вы можете купить товар с большими скидками, по акции.

Телец

У Тельцов начало дня складывается благоприятно для выполнения текущей работы. Рекомендуется четко распланировать свои дела с учетом затрачиваемого времени и приоритетов. В остальное время дня хорошо заниматься деловыми встречами, обсуждениями совместных планов, переговорами. Старайтесь гибко реагировать на изменения внешних обстоятельств.

Близнецы

В начале дня у Близнецов будет хорошее время для контактов с деловыми партнерами и обсуждения с ними каких-то новых задумок. В остальное время дня вы будете чувствовать в себе достаточно сил для того, чтобы, не уставая, выдерживать большие нагрузки в течение длительного времени. Хорошо заниматься наведением порядка в окружающем вас пространстве.

Рак ‌‌

Сегодня Раки смогут проявить свои таланты и способности. Это прекрасное время для повышения уровня знаний о своей профессии. Подумайте хорошенько, что можно усовершенствовать в своей профессии. Хорошо принимать участие в конкурсах, кастингах, заниматься рекламой. Вы сможете относительно легко находить правильные решения в новых для себя вопросах.

Лев ‌‌

Сегодня типичные Львы могут преуспеть в тех делах и проектах, которые находятся на стадии завершения. Хорошо заниматься благоустройством рабочего места, составлением отчетов о проделанной работе, подведением итогов. Преуспевают надомники, коммунальщики, строители и риэлтеры. Полезным будет сотрудничество с родственниками.

Дева ‌‌

Девы будут легки на подъем и настроены на контакты с окружающими. Используйте этот день для деловых поездок и согласований в вопросах, касающихся делового сотрудничества. Наиболее результативными будут контакты с энергичными мужчинами, способными быстро принимать решения. Возрастает темп товарно-денежного оборота в торговле.

Весы ‌‌

Весы будут сегодня удачливы в деньгах. Ориентируйте себя на такую работу, которая даст максимальную отдачу в плане финансов. Возрастает ваша практичность при принятии решений. Вы воспринимаете получаемый доход, как мерило своего труда и собственной ценности как работника. Деньги – это цель и главный мотив ваших поступков на сегодня.

Скорпион

В утренние часы звезды советуют Скорпионам браться за любую работу независимо от того, официальная это ваша работа, или временная неофициальная подработка. Это время отмечено ростом ваших финансовых возможностей. Вместе с тем, очень важно не выпускать свои дела из-под личного контроля. Удачно поработают индивидуальные предприниматели и самозанятые.

Стрелец

В первой половине дня типичные стрельцы смогут успешно работать в контакте с коллективом и решать общие, совместные с коллегами задачи. Хорошо принимать участие в планерке, совещании, собрании, где вырабатываются коллективные решения. В остальное время преуспеют те, кто дежурит по посменному графику на режимных и охраняемых объектах.

Козерог

У Козерогов сегодняшний день складывается благоприятно для внесения корректировок в планы работы. Возможно, вы осознаете, что прежние планы были нереалистичными и справиться с ними будет невозможно. Также вы можете понять, что можно значительно упростить путь к достижению поставленной цели. Например, вы можете избавить себя от долгой монотонной рутинной работы.

Водолей

Водолеи смогут проявить свои организаторские способности. Сегодня преуспевают владельцы фирм и руководящие работники, управленцы. Наиболее успешный стиль поведения – смелость, напор и бескомпромиссность. Именно сейчас вы сможете добиться многого из того, что раньше вам не удавалось. Возрастет эффективность от ваших управленческих решений.

Рыбы ‌‌

Сегодня преуспевают в делах все те Рыбы, которые находятся в деловых поездках, командировках. При перевозке грузов через пограничные и таможенные посты вы не почувствуете никаких особенных препятствий или бюрократических проволочек. Можно обращаться к юристам за консультациями. Успешно урегулируются имущественные споры – возможно достижение мирового соглашения.