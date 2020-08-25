Захочется разгадывать загадки — гороскоп на 26 августа

7-8 лунные сутки. Сегодня Луна в Стрельце добавляет энергии и азарта, но не дает организованности и собранности.

Уточненный квадрат Луны в Стрельце к Меркурию в Деве стимулирует любознательность, особенно интригуют скрытые подробности. День склоняет к бессистемному пополнению знаний за счет тонкостей и неочевидных нюансов. Из-за любопытства, путаницы, сокрытия деталей или забывчивости возможна заминка в начале пути. Подходящее время для экскурсий, научных и студенческих конференций, для тренинга в целях отработки гибкости и наблюдательности. Хорошо практиковаться в ориентировании, общении на иностранном языке.

Овен ‌‌

Сегодня Овны возьмут верный курс, но рискуют запутаться в деталях, из-за чего возможна путаница или заминка. Это особенно вероятно, если вы задумали два дела параллельно. Возможны неувязки, если вы не позаботились о документах, аптечке, бюрократических тонкостях, о словаре или переводчике. К счастью, время пройдет не напрасно: приключение даст вам учебный материал или станет отличным тренажером.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам быть начеку, иначе более ловкие и дерзкие соперники легко обойдут их на первом же повороте. Также, чаще обычного в этот день могут ошибаться дети, ученики и подопечные Тельцов. Успех потребует разносторонних навыков, тактической ловкости, хорошей реакции, психологической гибкости, широты кругозора в мелочах. Это подходящий момент для тренинга, но не для начинания.

Близнецы

Сегодня у Близнецов и представителей их близкого окружения «все не слава богу». Возможна цепь ошибок и нестыковок. За разговором о мелочах легко забыть главное. Могут чаще обычного падать или теряться вещи. К счастью, будет все в порядке с чувством юмора, а часть приключений станет еще и познавательной. Не лучший день для важных переговоров, а также конкуренции: сопернику повезет больше, чем вам.

Рак ‌‌

Сегодня Ракам предстоит быть внимательнее в деталях. Особенно, в рутинных хлопотах, мелкой ручной работе, лечебных процедурах, при уходе за питомцем, в общении с коллегами, клиентурой, иностранцами. Стоит контролировать ход событий, если вы отправили вещи в ремонт, заказали услугу, тренируетесь. Помогая другим, желательно не полагаться на случай и чутье, уточнять чужие нужды и свои возможности.

Лев ‌‌

Львам день поможет поддерживать физическую и интеллектуальную форму. Он не сулит ровного пути, зато позволяет отточить наблюдательность и отработать полезные навыки. Чем активнее вы действуете, тем больше пищи для раздумий и сравнений. Можно найти и исправить ошибки мышления, погрешности финансовой, игровой, спортивной или деловой тактики, недочеты в воспитании детей или в дрессировке животных.

Дева ‌‌

Дев сегодня подводит болтливость, рассеянность, непоследовательность и склонность «не видеть за деревьями леса». Теми же недугами будут страдать их домочадцы. Прежде чем поддаться порыву и сделать хитрый ход, не помешает уточнить нюансы обсуждаемой темы, условия задачи, возможные варианты и риски. Иначе личный или семейный энтузиазм уйдет не туда, вероятен ущерб и недовольство результатом.

Весы ‌‌

Весам сегодня стоит тщательнее собираться в путь, чтобы не забыть нужную мелочь (например, рецепт или лекарство). Не помешает уточнить маршрут. День помогает учебе, работе с параллельным, тайным или альтернативным каналом информации, дает подстраховку в лице параллельного партнера или запасного игрока. Уязвимы общение и связь: возможна скрытность, непонимание, случайный сбой, разрядка телефона.

Скорпион

Сегодня Скорпионам лучше забыть о больших ставках и солидных инвестициях, а в мелких финансовых процедурах быть аккуратнее: деньги могут утекать по мелочам, из-за чужой хитрости и вашей рассеянности. Нужна внимательность при обращении к платежным сервисам, в контактах с иногородними продавцами, покупателями, посредниками, мнимыми друзьями. Уязвимая сфера - зарубежные переводы и валютные операции.

Стрелец

Сегодня Стрельцы мобильны, общительны и энергичны, но не слишком продуктивны. Вероятность заминок и путаницы выше, если дело стартует с контактов или работы с документами: есть риск ошибки, недопонимания, партнерских разногласий, сокрытия деталей, сомнений в успехе миссии. Стоит быть внимательнее на этапе согласования планов, поиска информации, получения разрешения «сверху», выбора средств связи.

Козерог

Козерогам не стоит планировать на сегодня важные мероприятия. Можно немного ослабить контроль, положиться на вдохновение и случай. Рядовое дело лучше начать с уточнения информации, в том числе, изучения побочных источников. День помогает расширять кругозор за счет неочевидных мелочей. Возможна тяга к таким темам, как философия, медицина, туризм, образование, дикая природа, чужой язык и культура.

Водолей

День поддерживает в Водолеях любознательность и дотошность, может усилить тягу к путешествиям или изобретательству. Сложится подходящая атмосфера для изучения архивных материалов, научной дискуссии, выездной или виртуальной экскурсии. При отправке в путь возможна задержка на этапе обучения или обсуждения деталей. Не все будет ясно и однозначно, заинтригует хитрый механизм или скрытая подробность.

Рыбы ‌‌

Сегодня звезды советуют Рыбам быть начеку в общении и ни на что не давать окончательного согласия. Лучше использовать эти сутки для расширения кругозора и сбора дополнительных данных, чем для подведения черты. Узнать о собеседнике или теме интересные подробности вам поможет остроумный провокационный вопрос, ловкий намек - но и вас могут «прочитать» таким же образом (особенно, если вы болтливы).