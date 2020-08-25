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Приметы на 25 августа: что нельзя делать в этот день

СОВА4 часа назад
Фото: СОВА

Если вы находитесь на природе, запрещено передавать ребёнку пищу через костёр. Наши предки были уверены в том, что в противном случае он может вырасти вором.

Нельзя ссориться с близкими. Это чревато долгой разлукой или даже расставанием. Чтобы этого не случилось, не стоит затевать серьёзный разговор и пытаться выяснить отношения.

Не рекомендуется в этот вторник устраивать шумные гулянки, особенно с распитием алкогольных напитков. Считается, что если ослушаться этого запрета предков, начнутся большие проблемы со здоровьем.

25 августа не нужно идти на поводу у своих предрассудков и отказываться от выгодных, но трудоёмких предложений, иначе в течение ближайших нескольких месяцев их не будет.

Сны в эту ночь будут максимально полезными, подсказки — понятными, руководства к действию — прямыми. Главное — хорошо запомнить слова, произнесённые кем-то в ваших сновидениях.

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