Ясновидящая: «Снятие опеки изменит жизнь Бритни Спирс»

В августе с Бритни Спирс должно было быть снято опекунство отца Джейми Спирса — с 2008 года певица, после нервного срыва, суд запретил звезде самостоятельно распоряжаться своим имуществом и принимать важные решения без разрешения родителя.

20 августа 38-летняя Спирс потребовала освободить ее от опеки, однако суд отклонил это ходатайство, продлив обязательства отца Бритни до февраля 2021 года — тогда состоится новое совещание по этому вопросу. Сможет ли поп-принцесса когда-нибудь снова стать самостоятельной и как после этого изменится ее жизнь, мы узнал у ясновидящей и таролога Саоны.

«Прекращение опекунства станет для Бритни шансом начать новую жизнь. Она сможет наконец-то избавиться от давления и постоянного, порой ненужного контроля. После этого мы будем чаще видеть ее на светских мероприятиях, она сможет вернуться к гастрольной деятельности. У нее начнутся концерты и выступления — в рамках этого договора она не могла ничего делать», — рассказала ясновидящая.

«За спиной отца она собрала хорошую команду единомышленников. Возможно, кто-то поможет ей с продюсированием ее нового альбома. Совсем скоро Бритни проявит себя и через некоторое время выйдет на новый уровень. Ее поклонники с новыми силами начнут поддерживать все ее начинания. В скором времени Бритни сможет сделать грандиозное шоу, и по картам я вижу, что ее ждет большое мировое турне», — поделилась Саона.