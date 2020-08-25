Ученые: «Люди действительно поглощают энергию друг друга»

Любое общение между людьми – это взаимообмен энергиями.

Этот процесс происходит постоянно: кто-то отдает, кто-то получает, кто-то тихо «вампирит». Кроме этого, тело человека впитывает как губка окружающую энергию, именно поэтому часто бывает дискомфортно находится в компании людей, которые несут в себе «сгусток» негативных эмоций. Отсюда же идет ощущение, что мы как будто «заражаемся» чужим состоянием и потом долго не можем от него избавиться. Энерготерапевты считают, что существует 4 основных типа энергообмена между людьми: нейтральный, равноценный, вампирический и дотационный.

1. Нейтральный тип не предполагает обмена энергией с окружающим миром. Это состояние медитации, «ухода в себя», режима энергосбережения, когда не хватает ресурсов на общение или восприятие информации.

2. Равноценный тип – полноценный и приносящий удовольствие обмен энергиями. Это общение между людьми, когда оба получают удовольствие от процесса вне зависимости от того, на каком уровне они общаются. В просторечье такой тип часто называют «на одной волне»: когда можно понимать партнера без излишних объяснений и иногда даже без слов, улавливать настроение, легко договариваться. Если такой тип присутствует в семейной паре – это залог счастливой семейной жизни, благодаря царящей гармонии. В отношениях с другими людьми это выглядит как взаимовыручка и поддержка.

3. Вампирический тип – это «поглощение» чужой энергии разными способами без согласия на то второго человека. К сожалению, этот тип энергетического взаимодействия широко распространен. Его можно отследить по собственным ощущениям: если в процессе контакта с человеком вы испытываете раздражение, подавленность, вам хочется сбежать, а после общения ваше состояние характеризуется словосочетанием «выжатый лимон» – вы пообщались с «энергетическим вампиром».

4. Дотационный тип – это когда один человек является донором энергии для другого. Если это происходит по доброй воле, когда у человека достаточно ресурсов и он готов поделиться ими с другим в качестве помощи и получает от этого радость – прекрасно. В противном случае, можно потерять все силы, решая чужие проблемы, не разобравшись со своими.

Будьте внимательны к своим ощущениям в процессе общения с людьми, чтобы взаимодействие с окружающими приносило только положительные эмоции и не вредило здоровью.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог