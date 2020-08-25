5 самых красивых женщин по знаку зодиака

Некрасивых женщин не бывает. Но представительницы этого рейтинга обладают особым очарованием. Потому их хочется узнавать снова и снова. Какие же это знаки зодиака?

Пламя, что сжигает дотла

Овен – это женщина — огонь. Как правило, представительницы знака выбирают смелые образы. Они уверенно идут по жизни, в кратчайшие сроки обзаводясь уймой поклонников. Девушки – Овны очаровательные, но упрямые и решительные. Однако в этом главная их прелесть.

Миловидность и естественность

Женщина – Рак очаровывает своей трогательностью и естественной красотой. Иногда она так похожа на беззащитную девочку – подростка. Но подобная красота как цветок, нуждается в постоянной заботе. Если же ее не хватает – начинаются капризы. Раки могут даже не краситься. Они и так весьма миловидны. В старой, растянутой пижаме девушки знака не менее прекрасны, чем в коктейльном платье.

Роскошные красавицы

Красота женщин Львов эпатажная и яркая. Как правило, на вечеринке их заметно сразу: смелый и дорогой наряд, стильный макияж и поведение настоящей императрицы. Правда, и мужчин «хищницы» выбирают себе под стать. С хлюпиками они надолго не остаются. Заполучить эту роскошную красавицу может только сильный и респектабельный парень с большим внутренним стержнем. Мало того, заполучить – одно дело, а удержать – другое.

Королевы стиля

Весам покровительствует Венера, что является олицетворением прекрасного. Поэтому женщины этого знака не могут не быть притягательными. Весы обладают выразительными чертами лица, стройной фигурой и роскошными локонами. Чувство стиля у них «прокачано» на максимум. Даже если девушка знака не имеет возможности выбирать только престижные бренды, изысканный вкус позволяет ей составлять сногсшибательные наряды из того, что находится под рукой. Помимо красоты, у Весов еще отличный характер – спокойный и миролюбивый.

Роковая прелесть

Девушки Скорпионы – роковые красавицы. Их притягательность может поработить и сгубить одновременно. Типажи бывают разными. Едино одно – когда захотят, «Скорпионши» могут быть милыми и романтичными, а могут быть сексуальными и дерзкими. Конечно же, они умело пользуются своей красотой, заставляя мужчин сходить с ума.

Вне зависимости от знака зодиака любая представительница прекрасного пола может быть красивой и желанной. Особенно, когда рядом подходящий мужчина.