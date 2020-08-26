Обладательницам трех женских имен сложно разбогатеть

Наши имена наделены сильной энергетикой. Они влияют на характер. Эксперты определили, обладательницы каких женских имен не предрасположены к богатству.

Милена. Обладают застенчивым характером Милены. Это имя буквально переводится «милая». Иногда они могут быть настолько стеснительны, что бояться преодолевать преграды. Обладательницы имени любят, как все решают за них. Чтобы достичь успехов в профессиональной сфере и богатства, эксперты советуют покинуть зону комфорта.

Эльвира. Чувством совести наделяет имя Эльвира. Они нередко стремятся к восстановлению справедливости, что и становится преградой на пути к богатству. Эксперты рекомендуют им не искать в каждом деле хорошую сторону, пытаясь исключить плохую. Нужно научить искать компромиссы, в частности, на работе.

Кира. В отличие от указанных выше имен, Киры обладают сильным потенциалом. Обладательницы имени отличаются сильным характером. Они весьма практичны, умеют преодолевать многие трудности. Имя означает «властвующая». Однако Киры нередко бывают упрямы и несговорчивы, что мешает им в профессиональной сфере. Эксперты рекомендуют утихомирить свой нрав, так как постоянные ссоры не приведут ни к чему хорошему.