Цикл Марс-Сатурн: еще один фатальный отрезок 2020-го

2020 году не повезло дважды – мало того, что на него свалились сразу несколько напастей в виде столкновения стихийных резонансных циклов планет с самого начала года, но теперь 2020-му году стоит пережить один из самых жёстких циклов – квадратура Марса и Сатурна.

Марс в Овне и Сатурн в Козероге (первое точное сближение планет в аспекте – 24 августа) находятся в своих знаках обители, там, где они сильны, поэтому дуэль планет может вызвать (как подтверждалось не раз) серьёзные резонансные события, связанные с разрушительной природой планет и качеством аспекта (самый ближний в прошлом аспект между Марсом в Овне и Сатурном в Козероге произошел в ноябре 1988-го, накануне парада суверенитетов республик СССР и разрушительного землетрясения в армянском Спитаке).

Этот напряжённый аспект затрагивает довольно масштабный сектор прогностики, но в общественном пространстве в первую очередь указывает на риск землетрясений, жёстких действий военных и силовиков, кардинальных перемен и ЧП вструктурах власти, в рядах государственных лидеров, воинских подразделений, крупных производственных объектов и строений, транспорта и фортификационных сооружений, а также громких падений карьеры.

Точные аспекты цикла Марс-Сатурн распределятся точными пиками 24 августа, 30 сентября и 14 января 2021-го (уже в знаках фиксированного креста в Водолее и Тельце). Периоды вокруг этих дат будут наиболее опасными и неблагоприятными в самых разных процессах, связанных с разрушительной природой планет и отмеченными выше сферами влияния. Сейчас не так легко предположить, какие именно сферы будут затронуты более основательно аспектом, но ясно одно – в такие периоды возрастает риск травм и правонарушений, аварий, пожаров, растёт недовольство властями и нестабильность в обществе в целом. Очень важным правилом должно стать неукоснительное исполнение правил техники безопасности где бы то ни было, сдерживание негативных эмоций и чувства мести.

Периоды активации квадратуры Марса с Сатурном неблагоприятны для здоровья в целом – это типичное время обострения хронических заболеваний, производственных травм, стоматологических проблем, повышенной уязвимости костной системы и опорно-двигательного аппарата. В ауре этого аспекта лучше воздержаться от ряда процедур. Это неудачное время для: обращения к начальству и госучреждения, открытия бизнес-проектов, нового трудоустройства, вступления в брак, начала строительства и ремонта дома, заключения сделок и подписания договоров, обращений в суд, проведения хирургических операций, интенсивной работы связанной с большими физическими нагрузками.

Serg Korablev