Ждите волнующую встречу — любовный гороскоп на 27 августа

Настройтесь на встречу с очень важным для вас человеком или будущей любовью.

Овен ‌‌

В этот день вам придется решить какие чувства связывают вас и любимого человека. Действуйте в зависимости от того любовь это или просто привычка. Одинокие Овны не станут сдерживать фантазий относительно человека, которого вы видите каждый день.

Телец

Если ваша пассия в этот день столкнется с разочарованием и впадет в депрессию, приложите максимум усилий для того, что партнер почувствовал себя любимым и нужным. Одиноких Тельцов ждет быстрая и легкая победа благодаря умению уловить нюансы настроения собеседника.

Близнецы

Не исключено, что в этот день Близнецы задумаются над тем какими должны быть идеальные отношения. Звезды советуют реалистичнее смотреть на ситуацию и не стремиться к недостижимому. Если вы пока одиноки, в поиске потенциального партнера доверяйте голосу разума.

Рак ‌‌

Не исключено, что в этот день ум и душа многих Раков будут противоречить друг другу. Постарайтесь не погружаться в размышления и больше полагайтесь на голос сердца. Одинокие Раки поймут что им надо меньше рассуждать и больше действовать в нужном направлении.

Лев ‌‌

Звезды подсказывают, что вам будет трудно смириться с обстоятельствами, если вы полностью не доверитесь партнеру. Старания любимого человека максимально смягчат последствия ситуации. Одинокие Львы успешно справятся с сомнениями относительно своей привлекательности.

Дева ‌‌

Сегодня вашим чувствам потребуется основательная встряска. Если любимый человек ненароком заставил вас испытать ревность, у вас будет шанс понять как дорог вам партнер. Одиноким Девам звезды советуют в поиске второй половинки не полагаться на импровизации.

Весы ‌‌

Не исключено, что Весы почувствуют потребность изменить характер, чтобы больше соответствовать представлениям любимого человека. Постарайтесь вначале выяснить предпочтения партнера. Одинокие Весы могут неожиданно для себя влюбиться и сделать навстречу первый шаг.

Скорпион

Возможно, сегодня некоторые Скорпионы будут настроены не самым оптимистичным образом. Звезды советуют вспомнить, что ваши чувства взаимны и для пессимизма нет причин. Свободные Скорпионы попадут в поток событий, который неожиданно принесет их к нужному берегу.

Стрелец

Сегодня вам будет трудно понять некоторые поступки своей пассии. Впрочем, звезды советуют не прибегать к логике. Попробуйте почувствовать сердцем истинную причину. Одинокие Стрельцы могут проявить чрезмерную критичность по отношению к потенциальным партнерам.

Козерог

Астрологические тенденции этого дня подтолкнут многих Козерогов к спонтанности и импульсивности в поступках. Впрочем, сейчас с вашей пассией это может быть наиболее правильной тактикой. Если вы пока не встретили любовь, не отступайте перед препятствиями.

Водолей

Не исключено, что сегодня вам захочется провести как можно больше времени рядом с любимым человеком. Проявите все свое обаяние для того, чтобы партнер отложил дела и посвятил вас досуг. Одиноких Водолеев ждет удача и исполнение заветного желания.

Рыбы ‌‌

В этот день Рыбам звезды советуют отправиться вместе с любимым человеком активно провести свободное время. Это сблизит вас и принесет новые впечатления. Если вы пока одиноки, волнующая встреча заставит вас забыть о прошлых неудачах и вселит надежду на будущее.