Неприятные неожиданности — финансовый гороскоп на 27 августа

Нежелательные сюрприз могут встать на вашем карьерном пути.

Овен ‌‌

С утра Овнам лучше не попадаться на глаза начальству. В противном случае, вам, возможно, придется выслушать критические замечания. Старайтесь держать при себе свои идеи и предложения – сейчас их никто не готов принять к рассмотрению. Вторая половина дня и вечер складывается неблагоприятно для участия в корпоративной встрече.

Телец

Сегодня Тельцам не следует допускать непродуманных и легкомысленных поступков, поскольку на кону стоит ваша деловая репутация. Также в это время очень важно соблюдать существующие правила поведения и нормы закона. В конце рабочего дня у тех, кто работает с недвижимостью, могут быть осложнения. Аналогичные трудности могут возникнуть при работе с документами.

Близнецы

Близнецам рекомендуется придерживаться традиционных видов деятельности, когда все вполне предсказуемо. Сегодня с утра постарайтесь не допускать действий, которые могли бы повлечь за собой дополнительные риски потери финансовых средств. Например, нежелательно размещать депозитные вклады и делать инвестиции в коллективные проекты. В конце дня лучше отменить деловую встречу.

Рак ‌‌

У Раков сегодня не самый лучший день для ведения переговоров о сотрудничестве и подписания соответствующего договора. В первой половине дня работникам сферы обслуживания будет непросто удовлетворить запросы клиентов. В конце дня вас могут попытаться обмануть при проведении финансовых расчетов. Будьте осмотрительнее при совершении покупок.

Лев ‌‌

Львы рискуют допустить фактические ошибки при работе с информацией. В начале дня старайтесь более тщательно обращаться с цифрами. Перепроверяйте данные, которые вводите в формы компьютера. Ошибка здесь будет весьма вероятной и может привести к сбою рабочего ритма. В конце рабочего дня старайтесь воздержаться от критических замечаний в адрес коллег.

Дева ‌‌

В первой половине дня Девам рекомендуется воздержаться от проведения рискованных финансовых операций, в том числе касающихся обмена валюты. Торговцам лучше не торопиться делать оптовые закупки товара. В конце дня у работников гостиниц и ресторанов могут быть недоразумения в отношениях с клиентами. Будьте внимательнее при расчетах за услуги.

Весы ‌‌

В начале дня могут возникнуть сложности у тех Весов, кто работает в магазинах, салонах, офисах и занимается обслуживанием клиентов. Вы можете забыть об особых пожеланиях клиентов, и это станет поводом для претензий к вам. Старайтесь не полагаться на память и фиксировать важные факты в блокноте. В конце дня неожиданно может сломаться офисная техника или компьютер.

Скорпион

При выполнении технической работы, при ремонте и обслуживании техники, у Скорпионов могут возникнуть непредвиденные сложности. Не слушайте ничьих советов, пытайтесь самостоятельно во всем разобраться. В конце дня неблагоприятное время для работы с документами. Деловые поездки могут не достигнуть цели, причем по независящим от вас причинам.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов неблагоприятное время для принятия финансовых решений. Расходы могут вырасти, и вы рискуете выйти за рамки бюджетных возможностей. Вместе с тем, с точки зрения доходов ваши ожидания могут не оправдаться. Это не лучший день для покупки обучающих материалов (книг, программ). Расходы на прохождение платных курсом обучения также не принесут вас желаемых знаний.

Козерог

Сегодня типичным Козерогам может недоставать последовательности и настойчивости в поведении. Постарайтесь не делать того, о чем вас никто не просит. Прежде всего, это касается любых начинаний и инициатив. В начале дня не стоит доделывать то, что не успели за предыдущее время. В конце дня могут быть травмы рук от неосторожного обращения с техникой.

Водолей

Сегодня утром по независящим от Водолеев причинам может сорваться важная деловая встреча. Старайтесь внимательнее обращаться с информацией, не доверяйте слепо всему, что вам скажут. В конце дня вы можете столкнуться с нарушениями договорных обязательств и ненадежным поведением партнеров. У бизнесменов может усилиться конкурентная борьба.

Рыбы ‌‌

Сегодняшний день у Рыб может быть наполнен неожиданностями не самого приятного свойства. С утра могут измениться некоторые внешние обстоятельства, и вы вынуждены будете вносить коррективы в планы на этот день. В конце дня может произойти ссора с кем-то из коллег. Старайтесь вести себя дипломатичнее и учитывайте не только свои личные интересы.