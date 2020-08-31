У каких знаков чужое счастье вызывает черную зависть

У каждого человека разный характер. Идеальных людей не существует.
У всех представителей разных знаков зодиака, есть много достоинств, но и не меньше недостатков. Зависть – это очень нехорошее качество, но иногда избавиться от него очень непросто. Однако, некоторые люди постоянно завидуют окружающим, и им это очень нравится.
Как уверяют астрологи, зависит это от того, под каким знаком зодиака рождён человек. Проверьте, а вы завистливый человек? Вашему вниманию предоставляется рейтинг самых завистливых зодиакальных знаков.
Этих людей нужно обходить стороной. Скорпионы постоянно плетут какие-то интриги, и мастерски скрывают все свои негативные качества.
У них всегда всё продумано. К большому сожалению, эти люди не умеют завидовать по-доброму. На первый взгляд кажется, что нет доброжелательнее человека, а когда присмотришься к этим людям поближе, то понимаешь, что это ошибочное мнение.
Эти люди считают себя царями. Из-за своей чрезмерной высокомерности, нередко страдают сами. У представителей этого зодиакального знака всегда должно быть всё самое лучшее.
Львы будут улыбаться вам в лицо, а на самом деле злорадствовать. Этим людям никогда нельзя рассказывать о своих успехах и достижениях. Лев похвалит вас, а в душе будут очень сильно завидовать.
В итоге, ваши успехи на этом закончатся. Это еще те мастера интриг. Львы умеют сбить с толку, даже самого сосредоточенного человека.
Движущая сила для всех Овнов – это зависть. Когда этот знак завидует, то искренне желает заполучить то, что есть у остальных.
Очень упёртые, и никогда не отступят, пока не добьются желаемого результата. Если вы рассказали Овну о своих карьерных успеха, то не стоит удивляться, когда через месяц он добьется немного больше, чем вы.
Эти люди сделают всё, чтобы опередить вас, и стать ещё успешнее.
Все Раки очень тщательно скрывают свою зависть. Однако, это не значит, что они её не испытывают. Некоторые Раки, могут на протяжении многих лет дружить с человеком, а на самом деле ненавидеть его.
Однако, этот друг никогда не догадается о том, что рядом с ним нехороший человек.
Этот зодиакальный знак часто завидует, но его зависть не сильно опасна. Все потому, что Рак никогда не станет распускать слухи о других. Ему это не интересно.
Не стоит сильно надеяться на этих людей. Когда вам понадобится помощь, Рак найдет кучу отмазок, а в это время будет радоваться, что отказал вам в помощи.
Эти люди завидуют намного меньше всех остальных знаков. Однако, их зависть не очень сильная. Иногда это не столько зависть, сколько замаскированная жалость к самому себе.
Рыбы очень любят себя, и жалеют по поводу, и без него. Им всегда обидно, когда у кого-то есть дорогая иномарка, а у них нет. Рыбы умело скрывают свои чувства, и никогда не станут показывать их окружающим.
В отличие от Раков, эти люди с легкостью распускают сплетни и слухи. Им доставляет это невероятное удовольствие.