У каких знаков чужое счастье вызывает черную зависть

У каждого человека разный характер. Идеальных людей не существует.

У всех представителей разных знаков зодиака, есть много достоинств, но и не меньше недостатков. Зависть – это очень нехорошее качество, но иногда избавиться от него очень непросто. Однако, некоторые люди постоянно завидуют окружающим, и им это очень нравится.

Как уверяют астрологи, зависит это от того, под каким знаком зодиака рождён человек. Проверьте, а вы завистливый человек? Вашему вниманию предоставляется рейтинг самых завистливых зодиакальных знаков.

1. На первом месте Скорпион

Этих людей нужно обходить стороной. Скорпионы постоянно плетут какие-то интриги, и мастерски скрывают все свои негативные качества.

У них всегда всё продумано. К большому сожалению, эти люди не умеют завидовать по-доброму. На первый взгляд кажется, что нет доброжелательнее человека, а когда присмотришься к этим людям поближе, то понимаешь, что это ошибочное мнение.

2. На втором месте Лев

Эти люди считают себя царями. Из-за своей чрезмерной высокомерности, нередко страдают сами. У представителей этого зодиакального знака всегда должно быть всё самое лучшее.

Львы будут улыбаться вам в лицо, а на самом деле злорадствовать. Этим людям никогда нельзя рассказывать о своих успехах и достижениях. Лев похвалит вас, а в душе будут очень сильно завидовать.

В итоге, ваши успехи на этом закончатся. Это еще те мастера интриг. Львы умеют сбить с толку, даже самого сосредоточенного человека.

3. На третьем месте Овны

Движущая сила для всех Овнов – это зависть. Когда этот знак завидует, то искренне желает заполучить то, что есть у остальных.

Очень упёртые, и никогда не отступят, пока не добьются желаемого результата. Если вы рассказали Овну о своих карьерных успеха, то не стоит удивляться, когда через месяц он добьется немного больше, чем вы.

Эти люди сделают всё, чтобы опередить вас, и стать ещё успешнее.

4. На четвертом месте Рак

Все Раки очень тщательно скрывают свою зависть. Однако, это не значит, что они её не испытывают. Некоторые Раки, могут на протяжении многих лет дружить с человеком, а на самом деле ненавидеть его.

Однако, этот друг никогда не догадается о том, что рядом с ним нехороший человек.

Этот зодиакальный знак часто завидует, но его зависть не сильно опасна. Все потому, что Рак никогда не станет распускать слухи о других. Ему это не интересно.

Не стоит сильно надеяться на этих людей. Когда вам понадобится помощь, Рак найдет кучу отмазок, а в это время будет радоваться, что отказал вам в помощи.

5. На пятом месте Рыбы

Эти люди завидуют намного меньше всех остальных знаков. Однако, их зависть не очень сильная. Иногда это не столько зависть, сколько замаскированная жалость к самому себе.

Рыбы очень любят себя, и жалеют по поводу, и без него. Им всегда обидно, когда у кого-то есть дорогая иномарка, а у них нет. Рыбы умело скрывают свои чувства, и никогда не станут показывать их окружающим.

В отличие от Раков, эти люди с легкостью распускают сплетни и слухи. Им доставляет это невероятное удовольствие.