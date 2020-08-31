Астролог: «Понять, что мужчина врет, можно по его знаку»

Все люди врут, но у кого-то это получается лучше, а у кого-то хуже.

Различия есть и в цели лжи — многие используют ложь для того, чтобы не портить настроение близкому человеку, другие же изощренно врут для собственной выгоды.

Среди лгунов много и мужчин, вычислить которых можно, зная знак зодиака. Вот как врет мужчина в зависимости от его солнечного знака:

Если мужчине этого знака надо соврать, он позаботится о том, чтобы выглядеть настолько беспечно, насколько это возможно. Этот трюк как раз и выдаст его с потрохами. Обычно энергичный и импульсивный Овен вдруг становится притворно спокойным — странно, не правда ли?

Когда Телец лжет, он делает это очень осторожно. Его ложь тщательно выверена — он говорит медленно, но не вдается в подробности. Его истории звучат разумно, поэтому такого лжеца практически невозможно вывести на чистую воду.

Мужчина-Близнецы — ужасный лжец, но лжет он почти постоянно. Чаще всего он просто добавляет выдуманные детали в свои истории, но иногда ложь служит ему для сокрытия различных проделок. Его вранье можно назвать сумасбродным — настолько сложно в него поверить.

Рак ничего не может с собой поделать и остается честным даже тогда, когда ситуация требует другого. Распознать ложь этих людей можно по застенчивости. Мужчина-Рак старается не смотреть в глаза, передвигается, поправляет волосы или одежду.

Львы — уверенные в себе люди и именно уверенность помогает им сосредоточиться и соврать, не моргнув глазом. Кроме своей уверенности, мужчины-Львы обладают и способностью к убеждению. Этот человек будет давить авторитетом и не станет выслушивать даже очевидных доводов.

Для Дев важнее всего внимание к деталям, поэтому подловить такого лжеца — сложная задача. Но именно сильная сторона может стать его слабостью. Деву выдаст слишком подробный рассказ, полный иногда абсурдных подробностей.

Мужчина-Весы совсем не хочет лгать — этот процесс приносит ему невыносимые муки. Когда Весы лжет, он будет избегать вас, как чумы, потому что знает, что рано или поздно выдаст себя. Ему хочется спустить возникшую ситуацию на тормозах — дождаться, когда вы остынете.

Скорпион любит думать о себе, как о самом честном и заслуживающем доверия человеке. Обычно он прав, но есть и гнилые яблоки, которые врать пытаются. Когда Скорпион лжет, он очень убедителен и практически непроницаем. Его вранье можно распознать, только по тому, что он становится мрачнее, чем обычно и уходит от вопросов.

Стрелец — еще один знак зодиака, который хорошо лжет, потому что не тратит слишком много времени на свою ложь. Этим людям не нужна полная уверенность в том, что их ложь принята — они знают, что это только ухудшает ситуацию. Если вы будете возмущаться, то Стрелец просто пожмет плечами и скажет, что вы можете думать все, что хотите.

Козерог — еще один знак, который удивительно лжет. Эти люди умеют управлять своим выражением лица и эмоциями. Почти невозможно определить, что Козерог лжет. Отчасти это происходит и из-за того, что в большинстве случаев эти люди говорят чистую правду и их нельзя заподозрить в обмане.

Водолей — знак, представители которого не привыкли что-то скрывать. Мужчины этого солнечного знака ненавидят ложь, зная о том, что это никогда не сходит с рук. Однако когда Водолей все-таки прибегнет ко лжи, он пытается сбить вас с пути. Если вы начнете задавать ему вопросы, он даст вам небрежный ответ и сразу же попытается сменить тему.

Рыбы — либо очень плохой лжец, либо блистательный. Чаще всего ко лжи мужчин этого знака вынуждает совершенная измена. Они думают, что сделают лучше, соврав и сохранив отношения. У Рыб очень хорошее воображение, поэтому иногда они начинают верить в свою ложь, путая и себя, и окружающих.