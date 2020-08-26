Психолог: «Большинство современных женщин глубоко несчастны»

Мир за последние сто лет поменялся довольно сильно. Особенно для женщин.

Смена ролей, приобретение равных с мужчинами прав, получение образования, независимость – вершина айсберга.

И после принятия новых реальностей возникло как будто бы два противоположных направления – продолжение поисков неравенства с одной стороны, и попыток вернуться к тому, что было утрачено – с другой.

Правда, как водится, находится где-то посередине. В современном мире зачастую получается, что дама совмещает в себе две роли – мужскую и женскую. Хотя более гармоничным было бы признать, что у каждого пола свои способы достижения целей, а дальше можно развивать более подходящие стратегии для каждого из них.

Зачастую социум требуют от женщины развития именно мужских качеств: целеустремленность, сила, даже агрессия. И, получается, что, достигая успеха, женщина не чувствует себя счастливой. Например, не смотря на статус, не складывается личная жизнь. Потому что какие бы лозунги и идеи не произносились, мужчина стремиться не к той, которая равна, а значит, конкурентка, а к той, что принимает, уступает и делает другие старомодные вещи.

И еще один важный момент – присвоенные стратегий и идеалов противоположного пола неизбежно меняют тонкие тела, а вслед за ними начинает меняться и физическое тело – возникают «мужеподобные фигуры», меняется гормональный фон, дальше идут трудности с репродуктивной сферой. И тело может не выдержать, ведь оно было создано по другим законам – начинает болеть и разваливаться. Чаще всего болезни возникают на уровне двух ведущих женских чакр: анахаты и свадхистаны. Говоря более простым языком – на уровне грудной клетки и репродуктивных органов.

Нужно ли «возвращаться к истокам» и отказываться от карьеры и достижений, чтобы получить больше счастья? Вряд ли. А вот исследование женской энергии и женских стратегий достижения желаемого, возможно, позволят найти необходимый баланс.

Диана Сабитова