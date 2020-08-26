Приметы на 26 августа: что нельзя делать в этот день

В эту среду лучше не ходить по грибы. Считается, что урожай будет или скудным, или нехорошим. И то и другое принесет разочарование любителю тихой охоты, в самом пиковом случае - проблемы со здоровьем.

Все, что будет начато в этот день, может привести к непредсказуемым последствиям. Поэтому 26 августа лучше отложить подписание контрактов, старт новых проектов, приобретение жилья и смену работы.

К слову, брать нового сотрудника в эту среду тоже не стоит. Вы или не сработаетесь, или он быстро уволится, или привнесет в команду разлад.

Если в эту ночь вам будут сниться открытые поля, равнины, моря и океаны, значит, вы гармонично развиваетесь и движетесь в верном направлении. Если во сне вы окажетесь в замкнутом пространстве или темной комнате, это будет сигналом к тому, что что-то надо менять в жизни.