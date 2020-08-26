Ясновидящая о Ефремове: «Все это становится похоже на шоу»

Стало известно, что интересы Михаила Ефремова в суде снова будет представлять Эльман Пашаев.

В минувшую пятницу актер заявил, что намерен поменять адвоката, нанять специалиста «посильнее», а Пашаева оставить в качестве консультанта. Однако уже в понедельник СМИ сообщили, что Ефремов вновь заключил соглашение с Эльманом. Что это было: попытка оттянуть время или действительно попытка обновить команду юристов, которая не увенчалась успехом? Этот вопрос мы задали ясновидящей и тарологу Саоне.

«Начнем с того, что он работает не с одним адвокатом. У него целая команда специалистов. Адвокаты будут обходить все подводные камни, придумывать все новые и новые версии произошедшего. Ефремову же будет казаться, что все работают плохо, и он будет постоянно привлекать к работе новых лиц. Все это становится, и правда, похоже на шоу, из этого замкнутого кольца Ефремову все равно не найти выхода. Как бы он ни старался уйти от правосудия, оно его настигнет», — рассказала Саона.

«В какой-то момент в деле появится судья, который все же огласит обвинение, и Ефремову придется нести наказание. Срок Ефремову все равно будет назначен, но и там он будет постоянно пытаться то лечь в больницу, то придумать еще какие-то ходы и выходы, только чтобы уйти от всего этого как можно скорее», — заявила ясновидящая.