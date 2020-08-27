Приметы на 27 августа: что нельзя делать в этот день

Если кушать с окончанием двухнедельного Успенского поста можно почти все, то с алкоголем иная ситуация.

Алкоголь нельзя употреблять ни в каком виде. Считается, что того, кто ослушается запрета, накроют неприятности и болезни.

Не рекомендуется кричать - ни по хорошему, ни по плохому поводу. Наши предки были уверены, что в противном случае злые духи могут услышать эти звуки и напасть на кричащего.

Этот день будет одним из самых хороших с точки зрения сватовства. Предложения, сделанные 27 августа, будут встречены положительно. Если же этого не сделать, то в ближайшее время можно и не пытаться.

Не стоит ничего выпекать в этот четверг, иначе в семью придёт бедность.

О плохих сновидениях нельзя никому рассказывать до захода солнца. Так они могут не только сбыться, но и потянут за собой целую вереницу неприятностей.