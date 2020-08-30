Боритесь за отношения — любовный гороскоп на 31 августа — 6 сентября

Любовный гороскоп на неделю 31 августа - 6 сентября 2020 для каждого знака зодиака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Овен ‌‌

На этой неделе влюбленные Овны верны своей естественной тактике и именно поэтому окажутся в выигрыше - но чуть позже. Сейчас же лучше не торопить события и не пытаться действовать в стиле «пришел, увидел, победил». Особенно вредно давать волю своему нетерпению и темпераменту в пятницу и субботу.

Телец

Для влюбленных Тельцов неделя стартует с волнения или смены привычек, и это лишь начало. В воскресенье снова готовьтесь к сюрпризу, вас опять охватит креативный фестивальный настрой. Итогом недели может стать апгрейд имиджа, быта или ... новый объект симпатий. Ваше преображение впечатлит партнера.

Близнецы

В течение недели взгляды Близнецов на отношения и романтику переживут цепочку незапланированных метаморфоз. Например, еще в понедельник многие Близнецы могут искренне проповедовать скромность или убедительно внушать поклонникам, что «не знают слов любви» - а к воскресенью уже думать о новом флирте.

Рак ‌‌

Влюбленные Раки на этой неделе ранимы, уязвимы и все чаще понимают, что пора что-то менять. Чашу терпения переполнят события пятницы или субботы. Вы признаетесь себе, что вам тесно в навязанных рамках, надоело страдать из-за непонятых чувств, чужой холодности, ревности, двйственности или контроля.

Лев ‌‌

На этой неделе Львам не слишком везет в любви, но «ночь темна перед рассветом». Пройдя через целый ряд противоречивых переживаний, в конце недели вы столкнетесь с оригинальным спецэффектом судьбы - например, внезапной любовью с первого взгляда. Неожиданный флирт может завязаться в близком кругу.

Дева ‌‌

В начале недели Дев устроит привычный сценарий отношений или аскеза, но уик-энд скорректирует их взгляды. Многие Девы задумаются о смене тактики: новом подарке, налаживании связи после расставания. Убежденные одиночки будут самодостаточны в будни, но к выходным начнут больше нуждаться в партнере.

Весы ‌‌

В начале этой недели Весов ранит дисгармония в отношениях. На фоне накопившихся противоречий и претензий возможен разрыв. Воскресенье подарит «второе дыхание». Вы внезапно помиритесь или не останетсь в одиночестве на воскресной вечеринке. Многие Весы в отместку партнеру затеют параллельный флирт.

Скорпион

Скорпионов эта неделя убедит, что они не всегда правы, порой действуют нелогично и сами портят гармонию отношений. Примирить все «за» и «против» будет непросто. Разрубить узел помогут неожиданные события в конце недели, например, новый каприз партнера. В новой тактике будут свои выгоды и сложности.

Стрелец

Влюбленные Стрельцы на этой неделе на грани отчаяния (особенно, если сильно зависимы от пассии). Но уже в воскресенье наметятся новые приятные тенденции и вы взглянете вперед веселее. Найдется нестандартный ход, новый или параллельный объект симпатий. Возможно, к перемене приложат руку ваши друзья.

Козерог

Влюбленных Козерогов ждет нелегкая неделя. Возможны сцены, конфликты, разрывы, эмоциональный шантаж. Особенно напряженными обещают стать пятница и суббота. Сложности возможны в романе с любым стажем, но чем «старше» союз, тем больше проблем. Если есть выверенная точка баланса, не отступайте от нее.

Водолей

Водолеям эта неделя несет сюрпризы и смятение чувств. Будни для любовных дел неудачны. Примирения, знакомства и хорошие вести принесет конец недели. Одиноким Водолеям стоит посетить воскресную тусовку или объявиться в воскресенье на сайте знакомств: возможна неожиданная встреча, приятная переписка.

Рыбы ‌‌

На этой неделе у Рыб может появиться желание отдохнуть от насыщенного волнениями романа. Если вы устали от нынешнего формата встреч, подумайте о его смене, но не действуйте наугад. Удвойте чуткость к настроению партнера: в конце недели его мысли или вкусы в чем-то изменятся, это и будет подсказкой.