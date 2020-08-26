Три знака зодиака, которые думают, что они — лучше всех

Честолюбие и высокая самооценка – качества, которые очень ценятся в современном конкурентном мире.

О том, какие знаки зодиака обладают этими чертами личности от рождения, читайте в этом материале.

Лев по праву считается самым честолюбивым знаком. Львы блистают всегда и везде, а если им нечем похвастаться и ничего не происходит, они сами создают информационный повод и помещают себя в центр событий. Вы никогда не докажете Льву, что он не прав: даже если это действительно так (в особенности, если это действительно так), Лев будет отрицать ваше мнение только потому, что не умеет признавать собственные ошибки. Нет, самому себе-то он может и признается, но только не окружающим. Никогда не пытайтесь выставить Льва глупым – у него есть суперспособность выглядеть экспертом по любому вопросу, даже если он совсем ничего не смыслит в вопросе. Помните Джо из Друзей? Вероятно, он Лев: вроде бы самый несерьзный, но сколько внимания (особенно самого ценного – женского) ему достается!

О, это второй претендент на титул Его Величества Короля или Королевы Зодиака. Стрельцы обладают раздутым самомнением, а всех окружающих они считают смышлеными, но недостаточно умными, недостаточно красивыми и талантливыми. Но это нестрашно, ведь Стрелец и сам семи пядей во лбу, зачем кому-то еще быть таким классным? Стрельцы с удовольствием возьмут вас под свое крыло, если вы будете им подчиняться и немного (ладно, много) льстить. Стрелец – это типичный начальник, который учит секретаршу, как делать кофе: она такая неумеха, а он такой большой и умный, заботливый, уж с ним-то она обязательно научится делать лучший кофе в мире. Лучшему в мире начальнику…

Козероги считают себя самим совершенством. Что ж, они не далеки от правды: все же знак расположен на самой вершине зодиакального круга и призван демонстрировать эту самую вершину, идеал, самую высокую точку развития человеческой сути. И даже если Козерог еще не забрался на свой личный Олимп, его мироощущение говорит ему: ты самый достойный. Вот почему Козероги часто держатся высокомерно и неприступно. Вам никогда не удастся унизить их, потому что внутри себя Козероги считают вас недалекими, слабыми и безответственными. Это в худшем случае, конечно, а в лучшем случае в их картине мира вас вообще не существует. Козерог – это чопорная дамочка, которая спокойно курит свою сигаретку, пока вы пытаетесь достучаться до нее и просите уделить вам чуточку внимания. А она смотрит на вас с некоторым презрением и выпускает колечки дыма, в которых медленно, но верно растворяется ваша самооценка.

Дарья Лопушкова