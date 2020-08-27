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Таролог: «Российские звезды сами притягивают к себе смерть»

Вечерняя Москва2 часа назад
Фото: Depositphotos

Российские знаменитости притягивают трагедии в свои жизни из-за образа смерти в своем творчестве. Об этом заявила эзотерик Марианна Абравитова.

Творчество, по ее мнению, тесно связано с событиями в жизни человека. Поэтому обращение к темам мистики и смерти, особенно ради эпатажа, может дорого обойтись российским звездам.

— Надо быть нормальным человеком, который имеет человеческую природу. А то у нас тенденция такая — сатанизм, дьяволизм, заигрывание с темными силами. Якобы это очень модно, оригинально, но, на самом деле, нужно этого избегать, — сказала Абравитова.

Таролог советует артистам внимательно выбирать способы самовыражения. Она напомнила, что авторы песен и других произведений о смерти чаще всего умирали в раннем возрасте. Абравитова посоветовала российским звездам не оборачиваться «назад», а идти вперед вместе со своим творчеством.

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