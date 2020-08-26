Эксперты назвали вещи, которые нельзя хранить дома

В наших домах, как правило, не мало различных вещей — от предметов первой необходимости до милых безделушек.

Однако не все они так безобидны, как кажутся на первый взгляд. Эксперты назвали список вещей, которых нельзя хранить дома.

Ветки хвойных растений. В доме не должно быть еловых и сосновых веток, кроме как в новогодний период. Они не принесут ничего хорошего.

Камыш и ковыль. Даже если камыш и ковыль идеально вписываются в ваш интерьер, их нельзя хранить в доме, так как они притягивают беды и болезни. А вот сухоцветы, напротив, защищают ваш дом и перерабатывают негативную энергию.

Вьющиеся растения. Они защищают ваш дом только, если растут снаружи. Если же у вас дома оказалось такое, во избежание проблем, сделайте ему направляющие роста так, чтобы вьющиеся стебли образовывали шар.

Треснутая посуда. Передает негативную энергию посуда с трещинами и сколами. Лучше избавляться от нее сразу, чтобы быть здоровее.

Одежда, которую никто не носит. Не следует хранить то, что вам не нужно. Это становится причиной застоя энергии в доме. Следует продавать или отдавать ненужные вещи.

Поношенные тапки. Даже если это ваша любимая обувь, стоит помнить, что это то, что вы надеваете, возвращаясь домой. Невозможно представить, сколько энергии вы теряете в тот момент. Тапки нужно обновлять также часто, как и зубную щетку.