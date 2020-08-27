Астролог: «Некоторым знакам со здоровьем крупно повезло»

Здоровье человека зависит от многих факторов: образа жизни, генетики, питания и т.д.

Одни люди более подвержены болезням ввиду вредных привычек, другие по причине наследственности, но эти три знака зодиака обладают врожденным усиленным иммунитетом.

Астрологи говорят, что Тельцы сдержанные, терпеливые и рассудительные – эти три фактора являются залогом крепкой нервной системы. А ведь именно стресс больше всего подрывает иммунитет человека. Поэтому рожденные под эти знаком люди менее склонны к болезням.

Стрельцы физически очень выносливы и ведут подвижный образ жизни: занимаются спортом, активным отдыхом. Они также любят сытно поесть, но при этом не забывают о правильном питании. Именно эта гармония, по мнению экспертов, является залогом их высокого иммунитета.

Рыбы ведут себя подобно одноименным представителям водного мира: они очень осторожные, вдумчивые и чуткие. У представителей этого знака отлично развита интуиция, поэтому они редко заводят вредные привычки и вовсе не имеют склонности к тому, чтобы навредить своему организму. Они отлично знают что и когда им нужно есть и делать.

Ввиду столь размеренного образа жизни Рыбы и способны сопротивляется вирусам и болезням.

Представителям других знаков зодиака для повышения иммунитета астрологи советуют брать пример с трех вышеперечисленных: не переедать, заниматься спортом и не заводить вредных привычек.