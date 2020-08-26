Психолог: «Люди не осознают, что живут лучше, чем раньше»

Большинство людей постоянно недовольны жизнью, даже если со стороны кажется, что у них все хорошо.

Чаще всего это происходит потому, что они разочаровываются в настоящем, не видят никакой возможности что-то изменить или не хотят прилагать к этому усилий. Это негативное восприятие текущей жизни заставляет человека жить прошлым, не дает осознать преимущества настоящего.

Одной из основных причин ностальгии по прошлому является подсознательное желание вернуть молодость, снова ощутить то внутреннее состояние, когда был свободен, легок на подъем и испытывал яркие эмоции. С годами у каждого человека накапливается усталость, он начинает подавлять эмоции и меньше радоваться жизни. Осознание того, что многим желаниям не суждено сбыться, а некоторые возможности упущены навсегда заставляют человека думать о том, что раньше ему жилось лучше, чем сейчас. На самом деле, он ощущает тоску не по прошлым временам, а по тому, каким он сам был в то время: без груза ответственности и забот, с надеждами на лучшее.

Другой психологический феномен, который заставляет людей думать, что раньше было лучше – это свойство памяти стирать негативно окрашенные воспоминания, оставляя положительные. События прошлого всеми людьми воспринимаются менее остро, чем настоящие. Это заставляет нас воспринимать прошлое менее объективно.

Еще одним препятствием для получения удовольствия от жизни здесь и сейчас становится неумение или нежелание адаптироваться к быстро меняющейся реальности. Мощный информационный поток, стремительная смена технологий, «оцифровка» жизни многих людей ввергает в ступор. Казалось бы, надо радоваться: современная жизнь становится все более удобной и безопасной. Но при этом она быстро меняется, требует освоения новых технологий и способов общения, к чему готов далеко не каждый. Изменение социальных стандартов и ценностей также вызывает внутренний протест у тех, кто консервативен и привык плыть по течению. В какой-то момент человек осознает, что ему все сложнее справляться с вызовами действительности: внутренних ресурсов нет, потребности не удовлетворяются. И тогда погружение в прошлое становится единственной возможностью уйти от реальности в мир, где все было лучше и правильнее, где человек чувствовал себя способным справиться с жизнью.

Если эта статья про вас или ваших близких, то ситуацию можно исправить, работая над собой – это поможет вернуться «к себе прежнему» и снова ощутить радость жизни.

Марина Басманова, клинический психолог