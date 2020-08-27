Астролог: «У этих знаков зодиака есть шанс стать кинозвездой»

Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина уверена: надо чаще смотреть на звезды и прислушиваться к их советам.

В честь Дня российского кино (27 августа) выясняем, воплощением каких культовых героев фильмов являются разные знаки зодиака и у кого есть шанс стать кинозвездой.

Темпераментные мужчины-Овны со своей энергией и желанием добиться всего, невзирая на препятствия, отлично подойдут на роль беспринципных карьеристов или рубахи-парня, который отстаивает права угнетенных. А барышни-Овны могут спокойно играть дам, которые постоят за себя. Яркие примеры: Тося из фильма «Девчата», Джейн из «Солдат Джейн».

Тельцы-мужчины весьма приземленно смотрят на вещи. Подойдет роль упертого, принципиального, не витающего в облаках героя. Именно таким и был Гоша в фильме «Москва слезам не верит». Женщинам-Тельцам важно благосостояние. Отличный прототип Зиночки из «Иван Васильевич меняет профессию».

Ярчайший пример, кого может сыграть женщина-Близнец, — Алена из «Чародеев». То добра, то холодна. Надя из «Иронии судьбы» тоже подходит, как и Марла из «Бойцовского клуба». Мужчины-Близнецы все время исследуют мир. Как это делает Шурик. Или реализуют гениальную аферу, как Дэнни Оушен в исполнении Брэда Питта.

Главное для Раков — это любовь, романтика. Даже если приходится страдать во имя возлюбленного. Они все равно будут верить. Как Марта в «Том самом Мюнхгаузене». Или, как Дейенерис из «Игры престолов», будут беречь свое семейство и защищать клан. Мужчины-Раки немного рассеянны и не любят приключения. Как герой Юрия Никулина в «Бриллиантовой руке».

Львы обладают прекрасным и артистическими способностями и врожденным чувством превосходства над остальными. Поэтому роли мудрых правителей, могущественных монархов — идеальная партия. Как и роль Джеймса Бонда или Д’Артаньяна. Женщинам амплуа королевы тоже отлично подойдет. Как и образ дивы, которой не каждый под стать. Например, Саманта из «Секса в большом городе».

Дисциплина и самоконтроль всегда и везде. Высокий интеллект и любовь к аналитике. Мужчинам-Девам, как никому другому, подходит роль Штирлица. Воплощением женщины-Девы является Моника из сериала «Друзья»: педантична и любит всех контролировать.

Мужчинам из-за любви к эстетике, богемному образу жизни и легкому характеру подойдет герой Андрея Миронова в «Бриллиантовой руке» Геша Козодоев. А вот Нина из «Кавказской пленницы», которая и спортсменка, и своенравная красавица, — воплощение женщины-Весов.

Помните главного героя «Бойцовского клуба»? Странного, скрытного, копающегося в себе. Это мужчина-Скорпион. А женщинам подойдут образы вамп, обольстительниц, которые страстные, но опасные. Как Миледи из кино «Д’Артаньян и три мушкетера» или героиня Шэрон Стоун в «Основном инстинкте».

Стрельцы знают, сколько непознанного в мире, и впереди борьба за справедливость. Поэтому образы Жанны Д’Арк или Шурочки из «Гусарской баллады» отлично подойдут женщинам этого знака. А образ героя Ричарда Гира в «Красотке» — благородного и способного на риск — правильный выбор для мужчин.

Глеб Жеглов из ленты «Место встречи изменить нельзя» — яркий пример Козерога. Напористый, дисциплинированный и трудоголик. А женщины — сильные, въедливые, способные руководить и выполнять сложную работу — воплотятся в образах Мымры Алисы Фрейндлих из «Служебного романа» или Катерины из картины «Москва слезам не верит».

Кто ненавидит ограничения и банальные сценарии жизни — тот Водолей. При нестандартном подходе к решению проблем (порой фатальному) мужчинам придется по сердцу образ Владимира Высоцкого. Сложный герой с надрывом. Как и Юрий Деточкин из «Берегись автомобиля». А для женщин самое то образ Людмилы из фильма «Москва слезам не верит» — эксцентричная и всегда за прогрессивные взгляды.

Утонченные, ранимые Рыбы подходят для героев, как будто не очень важных для фильма, но постепенно образ раскрывается, а там бездна чувств, переживаний, рефлексии и любви. Как у героини Ларисы Гузеевой в «Жестоком романсе». Или Амели, которая прекрасно живет в своих иллюзиях. Мужчине-Рыбе подойдет роль Новосельцева из служебного романа, который очень старается понять других людей.