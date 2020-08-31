Администрация Tinder: «У каждого знака есть свои методы соблазнения»

Представители каждого знака зодиака обладают уникальными особенностями поведения при знакомстве и на первом свидании.

Администрация популярного сервиса для знакомств Tinder в Австралии проанализировала описания пользователей на своей площадке.

Овны любят брать инициативу на себя. Они с удовольствием рассказывают о своей работе и стараются выглядеть руководителями даже на свидании.

Тельцы отличаются своей привязанностью к представителям своего знака зодиака, считают эксперты. Эти люди быстрее других отвечают на сообщение, выяснили исследователи.

Если вы идете на свидание с человеком, рожденным под знаком Близнецов, будьте готовы к приключениям и веселью всю ночь напролет.

Раки в свою очередь испытывают симпатию к партнерам, которые проявляют максимальную откровенность и демонстрируют свои хорошие качества.

Львы часто кажутся тщеславными и самодовольными на первый взгляд, они любят выкладывать вызывающие фото.

Девы же ведут себя сдержанно, их не привлекают спонтанные или экспрессивные партнеры.

Представители Весов ценят баланс и логику, поэтому приветствуют в партнерах прагматичность.

Скорпионы проявляют себя очень решительно поначалу, а затем предпочитают сбавить темп.

Стрельцы смело делают первый шаг, однако понравиться представителям этого знака непросто.

То же самое можно сказать и о Козерогах, но если вам удалось завоевать доверие этого знака, то отношения удастся сохранить надолго.

Водолеи часто оказываются музыкантами и много времени на первой встрече уделяют именно этой теме.

Рыбы очень эмоциональны и интуитивны, из-за этого часто идут на контакт вдумчиво и неспешно.