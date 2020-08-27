Экстрасенс: «Куклу вуду Алибасову могла подбросить женщина»

Ясновидящая, финалистка «Битвы экстрасенсов» Дарья Миронова рассказала, что куклу вуду в дом к Бари Алибасову могла подложить женщина.

Страшную находку в квартире отца сделал сын музыкального продюсера.

Финалистка «Битвы экстрасенсов» Дарья Миронова рассказала свою правду о кукле вуду, которую нашел сын Бари Алибасова в квартире знаменитого отца. По словам ясновидящей, предмет, который обычно используют в колдовстве, в жилье музыкального продюсера могла подложить женщина.

«Над этой куклой было что-то начитано. На ней две капли воска. Читали что-то, что касается негативной энергии. Прежде всего, это влияние на голову. Пробивали чакру головы», — заявляет Дарья Миронова.

По словам экстрасенса, тот обряд, который проводили с куклой вуду, может повлиять на психоэмоциональное состояние и на память человека, с которым она связана.

Миронова утверждает, что тот обряд, который наложил на предмет неизвестный, провели с целью причинить вред. При этом в колдовском обряде могли участвовать две женщины, считает ясновидящая. По ее словам, одна из них начитывала заклинание, а другая принесла куклу в квартиру Алибасова. Имена злоумышленниц Дарья Миронова так и не назвала.